В академическом храме в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» открыли Воскресную православную школу для взрослых. Духовные беседы в формате «вопрос-ответ» священники проводят по субботам, после Божественной Литургии в 10-30, в актовом зале административного здания Воскресной школы. Они приглашают к познавательному диалогу всех желающих, независимо от вероисповедания. Не только православных, но и католиков, мусульман, буддистов, а также атеистов.

22 сентября благочинный церквей Горецкого прихода Могилевской епархии протоиерей Сергий Мосур провел первый урок. Корреспонденты «Горецкого вестника» вместе с прихожанами тоже сели за парты и узнали о программе предстоящего обучения. По словам отца Сергия, задавать можно любые вопросы на духовную тематику. В мире духовности не бывает маленьких, глупых или неуместных вопросов. Все, что беспокоит, очень важно и имеет значение для людей, особенно пытливых, делающих первые шаги по дороге православия.

«Пора отходить от практики, когда человек переступает порог храма только для того, чтобы перекрестить лоб и поставить свечку, — сказал отец Сергий. — Должно произойти информационное наполнение жизни христианской. Необходимо в первую очередь ответить самому себе на вопрос, зачем я хожу в церковь, почему так необходимо выполнять те или иные предписания, как правильно работать над собой, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Всякая душа человеческая — христианка, призывает не бездумно выполнять какие-то действия, а осознавать жизненную необходимость ежедневной кропотливой работы над своим характером, отношением к людям и окружающему миру».

По мнению отца Сергия, вера призвана быть не пустым звуком, а действенным инструментом по совершенствованию себя. Верующий человек должен знать, во что он верует, понимать суть происходящих таинств и обрядов. Причем не только обладать духовными знаниями в теории, но и достичь на практике того единства мыслей, дел и поступков, которое позволяет изменить свою жизнь к лучшему. Чтобы стать настоящими верующими и соблюдать заповеди Господни не только на словах, но и каждым своим поступком в действительности.





Отец Сергий предлагает задавать актуальные, волнующие людей вопросы на любую тематику, в том числе и для того, чтобы развенчать распространенные мифы. Они могут быть как о воспитании детей, браке, семейных ценностях, алгоритме преодоления жизненных трудностей и испытаний, так и по разъяснению тех или иных положений Священного Писания, установлений и канонов церкви. Беседы будут носить также тематический характер. На занятиях раскроют смысл Ветхого и Нового Заветов, главную составляющую молитв, научат законам и правилам духовной жизни.

«С точки зрения духовной правильно любой вопрос подвергать критическому анализу, — подчеркнул отец Сергий. — Стесняться своих сомнений не надо. Наоборот, надо спрашивать и разбираться. Во всем важен опыт. Жизнь духовная проходит по своим законам. Для того чтобы стяжать Царствие небесное, необходимо их выполнять. За любое нарушение законов духовной жизни предусмотрена одна статья: если можно так выразиться, высшая мера наказания. Убил человека или зайцем в транспорте проехал… Ничто нечистое не войдет в Царствие Небесное».

Какие проблемы были в центре внимания на первом занятии?

Научиться жить по совести

Люди забывают о важности духовной составляющей в жизни. Приходят в храм тогда, когда у них начались серьезные проблемы со здоровьем, в семье или на работе. Их причины лежат на поверхности: надо всегда по совести жить и поступать так со всеми. А людям хочется, чтобы с ними поступали по совести, а они уже будут действовать, как получится по обстоятельствам. Человек не хочет видеть простых вещей и решил, что можно так пожить: без Бога, без этого духовного стержня, который так «напрягает». Но духовный мир никто не отменял. И незнание законов не освобождает от ответственности за их нарушение.

Не указывайте на других — пеняйте на себя

Очень часто многие родители вообще не разговаривают со своими детьми, не интересуются их жизнью, ссылаясь на нехватку времени и необходимость зарабатывать деньги. А потом жалуются, что дети их не слушают. Конечно, они не будут этого делать, потому что кто вы для них? Вы их не воспитали, главного духовного ориентира не дали, переложили всю ответственность на школу, дома обсуждаете только проблемы.

Приедьте в Дом престарелых. По статистике пятая часть стариков в них — это одинокие люди, большинство которых сами виноваты в том, что прожили неправильно жизнь и так «воспитали» своих детей, которые и сдали их туда. Просто дети очень хорошо усвоили родительские уроки. Папам и мамам было не до них, вот сыночкам и дочкам тоже не до родителей.

Как-то в транспорте пожилые женщины возмущались невоспитанностью молодых людей, которые не уступили им места. Или в гимназии на совете отцов обсуждали проблему, что надо сделать, чтобы подростки не бегали курить за близлежащие дома. Одни предлагали заставить учителей следить за ребятами на переменах, другие — наглухо закрыть территорию школы по периметру. При этом невоспитанность молодежи является духовной проблемой их родителей, а также бабушек и дедушек. Дети — зеркало взрослых, они не слушают, они смотрят, как поступают родители, и копируют их поведение. Вам не уступили место в транспорте, значит, вы не научили своих детей, а они ваших внуков правилам культурного поведения. А почему сами проходите мимо курящих подростков? Подойдите к ним и поговорите, позвоните родителям. Не будьте равнодушными наблюдателями!





Утрачен институт всеобщего порицания

Раньше для людей главными в жизни были духовные приоритеты. Если девушка «загуляла», ворота дегтем мазали. Да, жестоко, но правильно. Всеобщее осуждение было сдерживающим фактором, гарантирующим правильное поведение. Или вот выбирают спутника жизни и смотрят, насколько богат или красив. Красота хорошо, но жить-то не с ней. Хороший был обряд сватовства: покажите, какая ваша дочь хозяйка, а что умеет делать в быту парень. Присматривались, какая семья, чем славится этот род. Люди грамотой не владели, а понимали о генах больше, чем сегодня. В Библии Господь говорит: «Проклятье мое до четвертого колена. А Благодать моя на тысячу поколений».

Мнение слушательницы

Прихожанка Ольга Максимовна:

— Когда человек делает один шаг к религии, возникает сразу море вопросов: и по молитвам, и по обрядам, и по поведению в храме. Один так крест накладывает, другой иначе, а как правильно? И по Евангелию не может быть вопросов только у того, кто его не читает. Духовность у нас пока на низком уровне. Кто это начинает осознавать, испытывает необходимость в расширении своих знаний в духовных вопросах. Раньше философы говорили, что материя первична. Сегодня все знают, что духовное определяет материальное, а главное — наше здоровье. Если здоровый дух, то болеть не будете. А если душа больна, то проблем со здоровьем и по судьбе не избежать.

Елена АГЕЙЧИК.

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.