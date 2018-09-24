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Памятные сувениры от редакции «Горецкого вестника» в День подписчика
25.09.2018 — Разное | Горецкий вестник
В среду журналисты районной газеты «Горецкий вестник» выехали на День подписчика в отделения почтовой связи Маслаки, Овсянка и Добрая. Во время встреч не только были поощрены памятными подарками первые подписавшиеся на «районку» на последний квартал года, но и взяты на карандаш пожелания и советы от читателей газеты о том, что они хотели бы видеть на ее страницах.
Самыми активными подписчиками и нашими «призерами» в этот день стали:
Отрадно, что все эти люди наши постоянные подписчики. И в этот раз им было, конечно, приятно получить не только квитанцию на гарантированные новости региона с доставкой на дом, но и подарок на память от редакции. Впечатлениями они, безусловно, поделятся с родными, соседями.
В газете читают все от первой до последней страницы. Интересно узнать успехи сельхозпредприятий, отметили, что следили за ходом уборочной, ведь хлеб — это главное. И программа нужна, и «Частный интерес». В Доброй предложили ввести тематическую страницу о творчестве жителей района, публиковать стихи, прозу, юморески.
Все советы мы внимательно выслушали, обсудим на журналистских «летучках».
А всем нашим подписчикам мы говорим «СПАСИБО!» за верность районной газете. И будем стремиться вместе с вами делать ее еще интереснее и разнообразнее.
Галина КОЖЕВНИКОВА.
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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А в четверг редакция «Горецкого вестника» организовала День подписчика в Ректе, Саве и Рудковщине. Первым трем оформившим подписку на газету в отделениях связи этих агрогородков вручили памятные сувениры.
Первая подписавшаяся в аг. Ректа — Антонина Дмитриевна Корчкова. Читает пенсионерка газету давно. Ее знакомство со свежим номером начинается, прежде всего, с прочтения поздравлений. Ведь «районка» может напомнить о знаменательной дате в жизни кого-то из односельчан, которого непременно надо поздравить. Волнует читательницу тема сельхозпроизводства, статьи о людях труда, передовиках, среди которых ее сын.
Давним читателем «Горецкого вестника» является Нина Павловна Белясова. Ее привлекают в газете материалы о людях, тема семьи. Как признается собеседница, она не представляет свою жизнь без прессы и очень любит читать.
Также оформила подписку на три месяца работница отделения связи Светлана Володько. Она своим отношением к печатным изданиям опровергает утверждение тех, кто говорит, что современное поколение не хочет читать. Для Светланы одним из любимых способов отдохнуть является возможность полистать периодику, а вот интернет — уже не то.
Любовь Михайловна Карпекина читает «районку» уже около 30 лет. Раньше выписывала множество различных изданий, но теперь это накладно. Из обязательной для себя периодики оставила «Горецкий вестник», т. к. самыми интересными для Любови Михайловны являются местные новости и события, о которых и рассказывает газета. Вспомнила собеседница о недавно опубликованном материале о севе озимых, в котором был упомянут ее односельчанин Александр Лысенков.
Спасибо всем, кто пришел в отделения связи и оформил подписку на районную газету «Горецкий вестник». А тем, кто это сделать еще не успел, напоминаем, что времени остается все меньше.
Дмитрий МАХОМЕТ.
Фото автора.
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В среду журналисты районной газеты «Горецкий вестник» выехали на День подписчика в отделения почтовой связи Маслаки, Овсянка и Добрая. Во время встреч не только...
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