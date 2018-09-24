Памятные сувениры от редакции «Горецкого вестника» в День подписчика

В среду журналисты районной газеты «Горецкий вестник» выехали на День подписчика в отделения почтовой связи Маслаки, Овсянка и Добрая. Во время встреч не только были поощрены памятными подарками первые подписавшиеся на «районку» на последний квартал года, но и взяты на карандаш пожелания и советы от читателей газеты о том, что они хотели бы видеть на ее страницах.





Сельчане рассказали также о волнующих вопросах, на которые хотели бы обратить внимание определенных служб и просили содействия редакции в решении этих вопросов. Жители Маслаков высказались, что не лишним было бы к «Дожинкам» заменить некоторые старые урны для мусора, установить больше контейнеров для коммунальных отходов с крышками, как в городе. Посетовали пенсионеры и на то, что к многоквартирным домам, и в одном из которых расположено отделение связи, сложно подойти с центральной улицы, в гололед опасно спускаться с горочки, весной и осенью по грязи тоже скользко. Нужны ступеньки.





В Овсянке люди пожаловались на то, что после замены телефонных номеров люди не знают, как позвонить в учреждения и организации, не говоря уже о частном секторе. Прозвучал резонный вопрос: почему нельзя выпустить телефонный справочник, может быть, отдельными брошюрами по сельсоветам?

Самыми активными подписчиками и нашими «призерами» в этот день стали:

в ОС Маслаки — Евгения Васильевна Асташенко, Светлана Степановна Романова и Наталья Григорьевна Шачанок.

В ОС Овсянка — Татьяна Николаевна Турманова, Елена Викторовна Котова и Валентина Ивановна Басова.

В ОС Добрая — Юлия Андреевна Якимова, Рита Александровна Лукашенко и Лариса Александровна Голочева.

Отрадно, что все эти люди наши постоянные подписчики. И в этот раз им было, конечно, приятно получить не только квитанцию на гарантированные новости региона с доставкой на дом, но и подарок на память от редакции. Впечатлениями они, безусловно, поделятся с родными, соседями.

В газете читают все от первой до последней страницы. Интересно узнать успехи сельхозпредприятий, отметили, что следили за ходом уборочной, ведь хлеб — это главное. И программа нужна, и «Частный интерес». В Доброй предложили ввести тематическую страницу о творчестве жителей района, публиковать стихи, прозу, юморески.





Все советы мы внимательно выслушали, обсудим на журналистских «летучках».

А всем нашим подписчикам мы говорим «СПАСИБО!» за верность районной газете. И будем стремиться вместе с вами делать ее еще интереснее и разнообразнее.

Галина КОЖЕВНИКОВА.

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.

* * *

А в четверг редакция «Горецкого вестника» организовала День подписчика в Ректе, Саве и Рудковщине. Первым трем оформившим подписку на газету в отделениях связи этих агрогородков вручили памятные сувениры.

Первая подписавшаяся в аг. Ректа — Антонина Дмитриевна Корчкова. Читает пенсионерка газету давно. Ее знакомство со свежим номером начинается, прежде всего, с прочтения поздравлений. Ведь «районка» может напомнить о знаменательной дате в жизни кого-то из односельчан, которого непременно надо поздравить. Волнует читательницу тема сельхозпроизводства, статьи о людях труда, передовиках, среди которых ее сын.

Давним читателем «Горецкого вестника» является Нина Павловна Белясова. Ее привлекают в газете материалы о людях, тема семьи. Как признается собеседница, она не представляет свою жизнь без прессы и очень любит читать.

Также оформила подписку на три месяца работница отделения связи Светлана Володько. Она своим отношением к печатным изданиям опровергает утверждение тех, кто говорит, что современное поколение не хочет читать. Для Светланы одним из любимых способов отдохнуть является возможность полистать периодику, а вот интернет — уже не то.



В отделении связи аг. Сава первой, кому корреспондент вручил сувенир от редакции «Горецкого вестника» за подписку на последний квартал этого года, стала пенсионерка Тамара Титовна Черникова. Обычно читает «районку» у соседки, а в этот раз решила и себе выписать. Когда-то она работала в райпотребсоюзе (теперь райпо) продавцом. За успехи в труде попадала на страницы газеты. А теперь порадоваться достижениям других сможет сразу по приходу почтальона.

Любовь Михайловна Карпекина читает «районку» уже около 30 лет. Раньше выписывала множество различных изданий, но теперь это накладно. Из обязательной для себя периодики оставила «Горецкий вестник», т. к. самыми интересными для Любови Михайловны являются местные новости и события, о которых и рассказывает газета. Вспомнила собеседница о недавно опубликованном материале о севе озимых, в котором был упомянут ее односельчанин Александр Лысенков.



В Рудковщинском отделении связи корреспондент газеты встретил Антонину Алексеевну Дудареву, которая как раз оформляла подписку на «Горецкий вестник» на 3 месяца. Читательница отметила, что в газете сельских жителей часто выручает рубрика «Частный интерес». Ведь приобрести на базаре скотину, как раньше, уже нельзя. А в «районке» таких объявлений хватает. Еще Антонине Алексеевне нравится приложение «Семейный очаг», в котором можно не только прочитать советы садоводам-огородникам, но и узнать новые рецепты приготовления блюд к праздничному столу.

Спасибо всем, кто пришел в отделения связи и оформил подписку на районную газету «Горецкий вестник». А тем, кто это сделать еще не успел, напоминаем, что времени остается все меньше.

Дмитрий МАХОМЕТ.

Фото автора.