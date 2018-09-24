На проспекте Космонавтов в Гродно такси на переходе сбило женщину

Около 8 часов утра 25 сентября на пешеходном переходе на проспекте Космонавтов в Гродно автомобиль такси сбил женщину, сообщает «АвтоГродно».





Автомобиль Skoda службы такси ехал со стороны гипермаркета АЛМИ. Столкновение произошло на регулируемом переходе.











Удар оказался настолько сильным, что женщину отбросило на расстояние около 5 метров. На место прибыла скорая помощь, пострадавшую госпитализировали.

На какие сигналы светофора двигались пешеход и автомобиль, установит следствие.