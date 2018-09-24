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На проспекте Космонавтов в Гродно такси на переходе сбило женщину
Около 8 часов утра 25 сентября на пешеходном переходе на проспекте Космонавтов в Гродно автомобиль такси сбил женщину,
Автомобиль Skoda службы такси ехал со стороны гипермаркета АЛМИ. Столкновение произошло на регулируемом переходе.
Удар оказался настолько сильным, что женщину отбросило на расстояние около 5 метров. На место прибыла скорая помощь, пострадавшую госпитализировали.
На какие сигналы светофора двигались пешеход и автомобиль, установит следствие.
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Женщина получила тяжелые травмы, она госпитализирована.
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