Не потратил всю сумму - дадут сдачу. В Беларуси урегулируют покупки по подарочным сертификатам

В Беларуси разрабатывают положение, которое прояснит все моменты с реализацией товаров, работ и услуг по подарочным сертификатам или иному подобному документу. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала заместитель начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Барышкинова.



Александра Квиткевич, TUT.BY

— Сейчас МАРТ разрабатывает положения о реализации товаров, работ, услуг по подарочным сертификатам или иному подобному документу. Предполагается установить возможность вернуть сертификат потребителем в течение срока его действия, установить обязанность продавца выдать потребителю сдачу, если потребитель приобрел товар на сумму меньшую, чем указано в сертификате, — рассказывает Ирина Барышникова.

Многие магазины действительно не дают сдачу, если человек взял товара на меньшую сумму, чем стоил подарочный сертификат. У многих даже на сайтах прописано такое правило.

Замначальника управления подчеркнула, что подарочный сертификат — это те же деньги, поэтому логично, если будут давать сдачу, в случае, если человек не истратил всю сумму.

Такое правило может появиться уже к 23 декабря текущего года — это дата вступления в силу закона «О внесении изменений и дополнений в закон «О защите прав потребителей».