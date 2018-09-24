Как остаться здоровым осенью: инструкция

Да, если вы хорошенько подготовите организм к похолоданию и короткому световому дню, объясняет « Здоровье Mail.Ru ».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Попробуйте «зимние суперфуды»

Вы наверняка не раз слышали про суперфуды, которые богаты витаминами и микроэлементами и способны поддержать здоровье — к ним относят, например, экзотические ягоды асаи и традиционную русскую гречку. Но, оказывается, для холодного времени года есть особые суперфуды. И к ним относят питательные и полезные овощи — тыкву и батат. И в тех, и в других много каротиноидов — веществ, которые в организме превращаются в витамин А. Чем насыщеннее цвет этих зимних овощей, тем выше концентрация в них провитаминов. Каротиноиды оказывают антиоксидантный эффект — они борются со свободными радикалами, не давая им разрушать клетки, в том числе иммунные. Значит, «зимние суперфуды» не только насытят вас калориями и согреют, но некоторым образом помогут в профилактике простуд. Кстати, тыквы могут храниться очень долго — и становятся только полезнее: количество каротиноидов в них с течением времени увеличивается .

Добавьте побольше специй

Пейте кофе с корицей, чай с гвоздикой, ешьте рис с карри и посыпайте блюда острым красным перцем — осенью и зимой разнообразие приправ особенно актуально. Все потому, что все эти добавки не только улучшают вкус напитков и еды, но и обладают противовоспалительными свойствами. И есть шанс, что именно они помогут вам не разболеться после того, как вы перемерзли на улице. К тому же специи, как и упомянутые выше суперфуды, — хорошие антиоксиданты.

Корица, ко всему прочему, позволяет лучше контролировать содержание сахара в крови. Это значит, что утренний кофе с корицей поможет избежать скачков (и последующих падений) уровня глюкозы — и сохранить необходимую зимой энергию на стабильном уровне.

Перестаньте согреваться шоколадками

В холода многих тянет на вредную — сладкую и жирную — пищу. Это вполне объяснимо: за окном дождь/слякоть/мороз, и единственное, что радует и согревает, — тортик или бургер. В конце концов, если вы придерживаетесь принципов здорового питания весь год, разве нельзя в самые тоскливые месяцы дать себе послабление? Врачи не советуют этого делать — по крайней мере, если вы не хотите заработать ожирение после череды холодных зим. За каждый такой сезон, по их наблюдениям, люди набирают в среднем по 0,5−1 кг. И летом они никуда не исчезают, а продолжают накапливаться. В итоге к 50 годам многие становятся килограммов на 15 тяжелее, чем были в юности, причем вес набирается настолько постепенно, что в один прекрасный день вы и сами не поймете, откуда все это взялось.

Хотеть быстрых углеводов или еще чего-то высококалорийного, когда вам холодно, нормально — ведь именно такая еда помогает быстрее всего согреться и взбодриться. Но ее эффект обманчив: сначала уровень сахара в крови резко поднимается, потом так же резко падает — и вот вы снова мерзнете, и вас клонит в сон.

Чтобы этого избежать, зимой уделяйте особое внимание полезным перекусам. Съешьте, к примеру, горсть орехов или кусок зернового хлеба с нежирным сыром — это позволит поддерживать баланс: не замерзать между основными приемами пищи и не тянуться к шоколадкам.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Впитывайте» свет

Да, солнца не хватает. Но стоит хотя бы попробовать взять от короткого светового дня максимум. У так называемой «зимней депрессии» есть вполне официальное название — сезонное аффективное расстройство (САР). Вы впадаете в настоящую «зимнюю спячку», еле ползете до работы в декабре, не можете перестать есть вредную еду? Не желаете выбираться куда-либо, а также видеться с друзьями и заниматься сексом? Вполне возможно, что у вас сезонное аффективное расстройство.

Первое, что вы можете сделать для борьбы с этой проблемой, — проводить как можно времени на улице в течение светового дня. Ну, или хотя бы какое-то время. Главное — делать это каждый день! Еще можно принимать добавки с витамином D: в холодное и темное время года мы получаем его недостаточно, а дефицит этого витамина связан с развитием депрессии. Только для начала проконсультируйтесь с врачом (терапевтом или эндокринологом), чтобы он подобрал вам нужную дозу — избыток витамина тоже вреден.

В более сложных случаях могут понадобиться специальные препараты, помощь психолога или световая терапия. Последнюю можно проводить и дома, даже для профилактики — для этого нужно каждое утро по 20−30 минут сидеть рядом со специальной лампой яркостью 10 000 люкс, имитирующей дневной свет.

Берегите кожу

Зимой из-за перепадов температуры, сухости воздуха кожа у многих сохнет, шелушится и трескается. Конечно, ее нужно всячески защищать — наносить увлажняющие и питательные кремы на лицо, тело и ладони, пользоваться гигиенической помадой и так далее. Но вообще сухость кожи лучше предотвратить — и для этого придется изменить зимнее отношение к гигиене.

Например, не принимать слишком горячий душ или ванну — как бы сильно вы ни замерзли. Чем выше температура воды, тем больше риск, что она пересушит кожу. Чем дольше вы подвергаетесь воздействию воды, тем хуже для кожи. Поэтому не стоит часами отмокать в горячей ванне — лучше ограничиться 10 минутами или предпочесть быстрый душ, а воду сделать умеренно теплой.

Мыло (а также гели для душа и так далее) не нужно использовать часто и много — достаточно обработать ими самые загрязненные участки тела, такие как подмышки и стопы. Также на помощь придет увлажнитель воздуха — он позволит поддерживать влажность от 30 до 50%, при которой сухая кожа будет чувствовать себя лучше.

Занимайтесь спортом правильно

Не нужно объяснять, чем так хороша физическая активность зимой. Особенно на улице — свежий воздух, солнечный свет… А также риск отморозить себе что-то зимой или заболеть осенью. Соблюдайте несколько простых правил. Одевайтесь в несколько слоев относительно тонкой одежды вместо одной огромной и теплой куртки со свитером. Во время занятий спортом вы все равно начнете потеть, а плотная одежда только усилит этот процесс. Потом пот начнет испаряться, и вы, как ни парадоксально, будете сильнее мерзнуть.

Выход — многослойная одежда: нижний слой и тонкого синтетического материала, который впитывает пот, поверх — флисовая кофта, сохраняющая тепло. И, наконец, верхний «уровень» — дышащая непромокаемая куртка. Обувь для осеннего зимнего спорта лучше покупать на полразмера или размер больше, чтобы можно было надеть толстые и теплые носки. Как минимум, уши (а лучше всю голову) прикройте шапкой или повязкой.

Пейте достаточно жидкости — несмотря на то, что на улице холодно, организм при физической нагрузке так же, как и летом, теряет воду. Значит, нужно пить до, во время и после тренировки, даже если вы не испытываете жажды. Не переусердствуйте: если в ладони и ступни немеют, в них появились покалывающие ощущения, срочно идите греться! При температуре ниже -20⁰С лучше останьтесь дома или перенесите тренировку в спортзал.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Соблюдайте гигиену

Конечно же, не стоит забывать о элементарных правилах гигиены, особенно когда все вокруг чихают и кашляют. Чаще мойте руки, по возможности избегайте людных мест, помните, что самые грязные предметы — это клавиатура вашего компьютера, дверные ручки и кнопка лифта.

Если хотите защититься от гриппа — сделайте прививку. Другого пути нет: противовирусные препараты, народные средства и оксолиновая мазь, увы, не помогут. Если хотите защититься от ОРВИ, главное — не переохлаждаться, потому что вирус-возбудитель скорее «приживется» в ослабленном организме.

И главное — не забывайте высыпаться, здоровый сон важен осенью как никогда!