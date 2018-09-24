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Как остаться здоровым осенью: инструкция
Да, если вы хорошенько подготовите организм к похолоданию и короткому световому дню, объясняет «
Попробуйте «зимние суперфуды»
Вы наверняка не раз слышали про суперфуды, которые богаты витаминами и микроэлементами и способны поддержать здоровье — к ним относят, например, экзотические ягоды асаи и традиционную русскую гречку. Но, оказывается, для холодного времени года есть особые суперфуды. И к ним
Добавьте побольше специй
Пейте кофе с корицей, чай с гвоздикой, ешьте рис с карри и посыпайте блюда острым красным перцем — осенью и зимой разнообразие приправ особенно актуально. Все потому, что все эти добавки не только улучшают вкус напитков и еды, но и
Корица, ко всему прочему, позволяет лучше контролировать содержание сахара в крови. Это значит, что утренний кофе с корицей поможет избежать скачков (и последующих падений) уровня глюкозы — и сохранить необходимую зимой энергию на стабильном уровне.
Перестаньте согреваться шоколадками
В холода многих тянет на вредную — сладкую и жирную — пищу. Это вполне объяснимо: за окном дождь/слякоть/мороз, и единственное, что радует и согревает, — тортик или бургер. В конце концов, если вы придерживаетесь принципов здорового питания весь год, разве нельзя в самые тоскливые месяцы дать себе послабление? Врачи
Хотеть быстрых углеводов или еще чего-то высококалорийного, когда вам холодно, нормально — ведь именно такая еда помогает быстрее всего согреться и взбодриться. Но ее эффект обманчив: сначала уровень сахара в крови резко поднимается, потом так же резко падает — и вот вы снова мерзнете, и вас клонит в сон.
Чтобы этого избежать, зимой уделяйте особое внимание полезным перекусам. Съешьте, к примеру, горсть орехов или кусок зернового хлеба с нежирным сыром — это позволит поддерживать баланс: не замерзать между основными приемами пищи и не тянуться к шоколадкам.
«Впитывайте» свет
Да, солнца не хватает. Но стоит хотя бы попробовать взять от короткого светового дня максимум. У так называемой «зимней депрессии» есть вполне официальное название — сезонное аффективное расстройство (САР). Вы впадаете в настоящую «зимнюю спячку», еле ползете до работы в декабре, не можете перестать есть вредную еду? Не желаете выбираться куда-либо, а также видеться с друзьями и заниматься сексом? Вполне возможно, что у вас сезонное аффективное расстройство.
Первое, что вы можете
В более сложных случаях могут понадобиться специальные препараты, помощь психолога или световая терапия. Последнюю можно
Берегите кожу
Зимой из-за перепадов температуры, сухости воздуха кожа у многих сохнет, шелушится и трескается. Конечно, ее нужно всячески защищать — наносить увлажняющие и питательные кремы на лицо, тело и ладони, пользоваться гигиенической помадой и так далее. Но вообще сухость кожи лучше предотвратить — и для этого придется изменить зимнее отношение к гигиене.
Например,
Мыло (а также гели для душа и так далее) не нужно использовать часто и много — достаточно обработать ими самые загрязненные участки тела, такие как подмышки и стопы. Также на помощь
Занимайтесь спортом правильно
Не нужно объяснять, чем так хороша физическая активность зимой. Особенно на улице — свежий воздух, солнечный свет… А также риск отморозить себе что-то зимой или заболеть осенью. Соблюдайте
Выход — многослойная одежда: нижний слой и тонкого синтетического материала, который впитывает пот, поверх — флисовая кофта, сохраняющая тепло. И, наконец, верхний «уровень» — дышащая непромокаемая куртка. Обувь для осеннего зимнего спорта лучше покупать на полразмера или размер больше, чтобы можно было надеть толстые и теплые носки. Как минимум, уши (а лучше всю голову) прикройте шапкой или повязкой.
Пейте достаточно жидкости — несмотря на то, что на улице холодно, организм при физической нагрузке так же, как и летом, теряет воду. Значит, нужно пить до, во время и после тренировки, даже если вы не испытываете жажды. Не переусердствуйте: если в ладони и ступни немеют, в них появились покалывающие ощущения, срочно идите греться! При температуре ниже -20⁰С лучше останьтесь дома или перенесите тренировку в спортзал.
Соблюдайте гигиену
Конечно же, не стоит забывать о элементарных правилах гигиены, особенно когда все вокруг чихают и кашляют. Чаще мойте руки, по возможности избегайте людных мест, помните, что самые грязные предметы — это клавиатура вашего компьютера, дверные ручки и кнопка лифта.
Если хотите защититься от гриппа — сделайте прививку. Другого пути нет: противовирусные препараты, народные средства и оксолиновая мазь, увы, не помогут. Если хотите защититься от ОРВИ, главное — не переохлаждаться, потому что вирус-возбудитель скорее «приживется» в ослабленном организме.
И главное — не забывайте высыпаться, здоровый сон важен осенью как никогда!
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