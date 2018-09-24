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Пожарные провели мониторинг крупных объектов строительства в Осиповичах

25.09.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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Работниками инспекции надзора и профилактики районного отдела по ЧС проведены мониторинги 3 объектов строительства («Строительство многофункционального торгового комплекса по ул.Крыловича, г.Осиповичи, Могилевской области», «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по ул.Юбилейной в г.Осиповичи», «Терапевтический корпус на 100 коек по ул.Октябрьской, д.2 г.Осиповичи»).

При проведении мониторинга проводилась оперативная оценка фактического состояния объектов строительства, соблюдение требований технических нормативных правовых актов при строительстве, утвержденной проектной документации при выполнении строительно-монтажных работ, а также соблюдение общих требований правил пожарной безопасности на объекте. По итогам мониторингов на объектах выявлены нарушения общих требований пожарной безопасности, так же было установлено, что строительными организациями допускается выполнение работ в отступлении от проектных решений.

При изучении вопрос пожарной безопасности на «Терапевтический корпус на 100 коек по ул.Октябрьской, д.2 г.Осиповичи», был проведен мониторинг организация выполняющая работы с применением огнезащитных составов. В ходе проведения мониторинга были выявлены нарушения обязательных для соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении работ и услуг составляющих деятельность по обеспечению пожарной безопасности.

По результатам мониторингов руководителям вручены рекомендации и установлены сроки для устранения выявленных нарушений.

 
 
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Работниками инспекции надзора и профилактики районного отдела по ЧС проведены мониторинги 3 объектов строительства («Строительство многофункционального...
 
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