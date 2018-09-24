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Основатели Instagram заявили об уходе из Facebook
25.09.2018 13:00 — Разное | Ежедневник
Сооснователи Instagram Кевин Систром и Майк Кригер намерены в ближайшие недели покинуть компанию. Они уже сообщили об этом другим руководителям соцсети и менеджерам компании Facebook, владеющей Instagram.
Анонимный источник в Instagram сообщил The New York Times, что Систром и Кригер не назвали причин ухода, но заявили, что планируют отдохнуть после увольнения, пишет
Издание подчеркивает, что уход основателей совпал с крупнейшим в 14-летней истории Facebook кризисом и ставит будущее Instagram под угрозу. Администрацию Facebook обвиняют в небрежном обращении с личной информацией пользователей и игнорировании попыток иностранного вмешательства в политические процессы.
Позже в официальном блоге Instagram появилось заявление Систрома. В нем говорится, что он и Кригер «готовы к новой главе в жизни», а перед этим планируют немного отдохнуть.
В начале сентября разработчики Instagram начали работу над отдельным приложением для покупок IG Shopping. Пользователи получат возможность совершать и оплачивать покупки прямо в социальной сети.
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Сооснователи Instagram Кевин Систром и Майк Кригер намерены в ближайшие недели покинуть компанию. Они уже сообщили об этом другим руководителям соцсети и менеджерам...
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