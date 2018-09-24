«Нацелены на диалог без давления и принуждения». Лукашенко принял верительные грамоты послов





Беларусь нацелена на диалог со всеми партнерами без давления и двойных стандартов, заявил 25 сентября Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств.

"Мы не делаем выбор между Востоком и Западом, стремимся выстраивать со всеми партнерами без исключений равноправные политические и взаимовыгодные экономические отношения. Нацелены на диалог без давления и принуждения, двойных стандартов и вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - заявил белорусский лидер.

Верительные грамоты главе государства вручили послы Аргентины, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Индии, Иордании, Ирака, Мексики, Панамы, Португалии, России, Саудовской Аравии, Судана.

Как отметил президент, Беларусь - европейское государство, которое ценит свой суверенитет и последовательно реализует миролюбивую многовекторную внешнюю политику.

«Наши подходы хорошо известны. Белорусы привержены свободе и независимости, единству и согласию, созиданию и прогрессу», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что как убежденный противник конфронтации и донор безопасности в регионе Беларусь выступает за решение конфликтов исключительно мирным путем и настойчиво работает над расширением круга единомышленников.

"Лишь объединив усилия в данном направлении, можно обеспечить нормальное, комфортное сосуществование государств и долгожданное спокойствие. Именно этой логикой мы руководствовались, когда предложили начать новую широкую дискуссию по проблеме европейской и международной безопасности. Она, по аналогии с Хельсинкским процессом, призвана содействовать разрешению накопившихся противоречий между государствами на обширном пространстве Евро-Атлантики и Евразии", - отметил белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, в области экономических реформ Беларусь избрала путь эволюционных рыночных преобразований, исключающий болезненные шоки для людей. Благодаря системным мерам по упрощению административных процедур, устранению излишних барьеров и ограничений совершенствуются условия ведения бизнеса и самореализации граждан. При этом рыночное начало в экономике сочетается в Беларуси с социально ответственной политикой.

«В центре внимания государства - человек с его запросами, нуждами, тревогами и надеждами», - подчеркнул президент Беларуси.