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Разыскиваются трое подростков, сбежавших из Могилевской областной психиатрической больницы

25.09.2018 13:42 — Разное | БелТА  
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Разыскиваются трое подростков, сбежавших из Могилевской областной психиатрической больницы
Фото stv24.tv

25 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Управлением уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома и Ленинским РОВД Могилева разыскиваются трое несовершеннолетних, сбежавших из Могилевской областной психиатрической больницы. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД облисполкома.

17-летние Иван Янковский и Алексей Астапенко, а также 16-летний Кирилл Макарь 24 сентября примерно в 18.00, разбив окно на первом этаже, самовольно ушли из отделения больницы, где находились на обследовании.

Как сообщила начальник отдела разыскной работы управления уголовного розыска УВД Елена Пуцик, все трое - учащиеся средних специальных учреждений образования области. "Несовершеннолетние намеренно скрываются от сотрудников органов внутренних дел, склонны к уклонению от прохождения обучения, совершению преступлений и бродяжничеству. По нашей информации, они направились в Российскую Федерацию. Одного из них, ранее судимого за кражи Ивана Янковского, воспитанника Могилевского государственного СПТУ №2 закрытого типа 8 сентября нашли на стройке в Москве, после того, как 30 августа он в компании товарищей самовольно ушел из подросткового лагеря в Мстиславском районе", - рассказала она.

На момент самовольного ухода из больницы подростки были одеты в больничные пижамы в серо-синюю клетку, на ногах носки и сланцы. В настоящее время могли сменить одежду и обувь.

В УВД облисполкома просят всех, кто располагает сведениями о возможном местонахождении либо пути следования разыскиваемых несовершеннолетних, сообщить об этом в управление уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома по телефонам в Могилеве: 29-55-10, 29-55-55, +375 (33) 612-98-69, либо 102.-0-

Фото УВД Могилевского облисполкома

 
Теги: Могилев
 
 
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25 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Управлением уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома и Ленинским РОВД Могилева разыскиваются трое...
 
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