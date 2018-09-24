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Белорусский рубль упал к основным валютам. С чем это связано и к чему готовиться

25.09.2018 13:47 — Разное | Tut.by  
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Белорусский рубль сегодня на торгах снизился ко всем основным валютам. Доллар подорожал до 2,0882 рубля, евро — до 2,4544 рубля, а российский рубль — до 3,1726 белорусского рубля за 100 российских рублей. Эксперт прогнозирует, каким будет курс рубля к основным валютам в ближайшие дни.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Для пары USD/BYN прогноз такой, что после сильного падения почти от 2.1800 к 2.0740 ослабление может остановиться на рубеже 2.0640−2.0740 и отойти выше 2.100. Это произойдет в том случае, если в целом рынок отреагирует позитивно на посылы Федеральной резервной системы США. Альтернативный сценарий, который представляется менее вероятным, — пробитие вниз указанной поддержки и стремление к 2.040−2.050, — отмечает Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК «Телетрейд». — Наиболее вероятно, что ФРС повысит процентную ставку с 2% до 2,25%. Но это событие заложено в цены, а важны будут сопровождающие заявления и прогнозы ФРС. В случае оптимистичного настроя регулятора доллар способен подняться. Другие основные события недели на финансовых рынках — заседание американского Федрезерва 26 сентября, отчет ЕЦБ и данные по инфляции в еврозоне 27 и 28 сентября, по ВВП США 27 сентября.

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Соотношение EUR/BYN, по мнению эксперта, будет зависеть от конъюнктуры — «движение может с равной вероятностью развиться и вверх к 2.5000, и вниз к 2.4000, однако вряд ли в течение недели уйдет за пределы данных уровней».

— Пара RUB/BYN, как и предполагалось в предыдущем недельном обзоре, доходила к 0.03180, показав стремление к продолжению роста. Этому способствует укрепление «россиянина» к доллару, рост нефтяных цен выше 80 долларов по Brent после заседания ОПЕК. Целью данного движения пары выступает технический уровень 0.03200, ограничением при коррекции вниз — рубеж 0.03100−0.03120.

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Белорусский рубль сегодня на торгах снизился ко всем основным валютам. Эксперт прогнозирует, каким будет курс рубля к основным валютам в ближайшие дни.
 
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