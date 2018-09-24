Умный игрок, делает футболистов рядом лучше. Как Модрича выбрали лучшим вместо Роналду и Месси

По итогам выступлений за мадридский «Реал» в минувшем сезоне и за сборную на чемпионате мира в России хорвату Луке Модричу достались призы Лучшему игроку года по версиям УЕФА и ФИФА. SPORT.TUT.BY рассказывает, как короновали Модрича, а не (впервые за 11 лет) Криштиану Роналду и Лионеля Месси, и почему коллеги считают сменщика Роналду/Месси великим.

Фото: Reuters



























































