|
Умный игрок, делает футболистов рядом лучше. Как Модрича выбрали лучшим вместо Роналду и Месси
По итогам выступлений за мадридский «Реал» в минувшем сезоне и за сборную на чемпионате мира в России хорвату Луке Модричу достались призы Лучшему игроку года по версиям УЕФА и ФИФА. SPORT.TUT.BY рассказывает, как короновали Модрича, а не (впервые за 11 лет) Криштиану Роналду и Лионеля Месси, и почему коллеги считают сменщика Роналду/Месси великим.
Фото: Reuters
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SPORT.TUT.BY рассказывает, как короновали Модрича, а не (впервые за 11 лет) Криштиану Роналду и Лионеля Месси, и почему коллеги считают сменщика Роналду/Месси великим.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)