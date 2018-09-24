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Скорее всего, так будет выглядеть новый флагманский смартфон Huawei

25.09.2018 13:53 — Разное | Tut.by  
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16 октября в Лондоне компания Huawei покажет новые флагманские смартфоны — Mate 20 и Mate 20 Pro. Рендеры с финальным дизайном последнего сегодня опубликовал известный инсайдер Roland Quandt.


Как и предполагалось, в верхней части дисплея смартфона разместится вырез для продвинутой системы распознавания лиц. Скорее всего, диагональ экрана составит 6,3 дюйма, разрешение — 3120 на 1440 пикселей. Матрица — OLED. В панель также встроят сканер отпечатков пальцев.

В продаже появятся модели в синем, черном и градиентном цветах. Возможно, позже к ним добавится зеленая расцветка.



Сзади расположится тройная камера Leica. Точной информации о ней пока нет, но известно, что это будут модули с диафрагмой от f/1.8 до f/2.4. Возможно, монохромный датчик заменят на цветной, широкоугольный. Кроме того, производитель может реализовать пятикратный оптический зум, а не гибридный, как в P20 Pro.

По более ранней информации, Huawei Mate 20 Pro получит процессор Kirin 980, а также аккумулятор на 4200 мАч. Скорее всего, устройство оснастят улучшенными функциями быстрой и беспроводной зарядок.


Последняя даже позволит заряжать фирменные беспроводные наушники напрямую от смартфона без проводов через специальный кейс. Сами наушники анонсируют вместе с новыми флагманскими смартфонами.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Huawei:

 
 
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