Человеческие останки во время сбора клюквы нашли жители Столина

Страшную находку местные жители обнаружили днем 24 сентября, собирая клюкву вблизи деревни Хотомель.

Cборщики ягод наткнулись на скелетированные останки человека в труднопроходимой части леса, пишет БЕЛТА .

Правоохранители предполагают, что погибший может быть жителем д. Хотомель 1983 года рождения. Его уже шесть лет разыскивают как без вести пропавшего.

Сейчас проводится проверка. Назначена экспертиза, которая поможет установить личность умершего мужчины.