«Наш футбол обезглавлен». Ушел из жизни Анатолий Капский

В субботу, 22 сентября, на 53-м году жизни скоропостижно скончался председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский.

Пресс-служба ФК БАТЭ в своем заявлении отметила: «О вкладе этого человека в белорусский футбол можно говорить бесконечно: все успехи БАТЭ - его заслуга. Капский дышал своим детищем, всегда стоял грудью за игроков и тренеров, поэтому и был столь успешен. Он очень многое сделал и не хотел останавливаться, строил планы, смотрел только вперед. К сожалению, в 11.00 22 сентября сердце Анатолия Анатольевича перестало биться. От лица болельщиков выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Капского. Теперь все, что планируется осуществить, выполнить, достичь футбольным клубом БАТЭ, будет делаться в светлую память об Анатоличе...»

Спортсмены, болельщики, журналисты делятся воспоминаниями об Анатолии Капском.

Емко, прямо в точку сказал блогер Роман СЧАСТНЫЙ:

- Не стало Анатолия Капского. Сложно представить полноту скорби белорусского футбола. Сказано и написано много правильных слов. Оставшуюся после такой потери пустоту заполнить будет невозможно. Капский был для белорусского футбола демиургом. Глава фирмы «Сталкер», он и был для белорусов тем самым сталкером - проводником в таинственную зону за исполнением желаний. Человек в 2008-м году заново придумал, пересоздал наш маргинальный футбол, добавив к нему приобретенное чувство собственного достоинства. Настоящий футбольный прогрессор. Всегда во все времена особенно ценимы люди, совершившие прорыв из невозможного в обыденность. Лига чемпионов для белорусов превратилась из праздника в будни, Лига Европы – в пролет ниже ожиданий - показательное достижение Капского. Мы все не до конца понимали, как это возможно…

…Наш футбол осиротел. Он обезглавлен. Из него вытащили сердце. Именем Капского предлагают назвать улицы, переименовать стадион, воздвигнуть памятник. Лучшим памятником Анатольевичу в этом сезоне будет взятие высоты, на которой БАТЭ еще не был. Одна восьмая Еврокубка, ребята. Без него будет трудно, но надо постараться».

Великое мужество

Однажды в интервью «АиФ» Анатолий Капский, который воспринимался окружающими как сильная, волевая личность, признался, что в школе был затюканным ребенком.

- В 5 лет я получил тяжелую травму и 2 года пролежал на вытяжке, - рассказал Анатолий Анатольевич. - Поэтому мое физическое развитие было замедленным: я не рос, а, можно сказать, сражался за место под солнцем. До окончания школы на уроках физкультуры я был самым последним в строю. Но ребята относились ко мне с уважением.

Всю свою жизнь он был борцом. Сразу после рождения заболел воспалением легких, но выкарабкался. Будучи молодым человеком, Анатолий Капский узнал от врачей о страшном диагнозе, но и эту коварную болезнь сумел перебороть.

Неудобный человек Анатолий Капский: «Вникаю во все мелочи» Подробнее

Тогда, во время интервью, я задала Анатолию Анатольевичу вопрос: «Что вам помогло закалить характер? Ведь такое далеко не всем под силу».

- Когда люди попадают в тяжелые ситуации, кто-то ломается и пытается идти за обстоятельствами, а кто-то не хочет мириться и, наоборот, эти обстоятельства преодолевает, - рассказал Капский. - Моя жизнь устроена так, что я всегда что-то преодолевал, и мне это было интересно. Когда все идет ровно - скучно. Одно из важных условий для меня - дело, которым я занимаюсь, должно приносить удовольствие.

Сегодня я руковожу двумя интересными и сложными проектами - заводом БАТЭ и одноименным футбольным клубом. Когда я пришел на предприятие, производство было нерентабельным. Чтобы расшевелить эту махину, пришлось многое преодолеть, да и сегодня еще приходится. У меня была возможность несколько раз поменять работу: поступали выгодные предложения, но я не захотел. А футбольный клуб БАТЭ создавался с нуля. Мы достигли определенного уровня, потом его преодолели и теперь движемся к новым высотам. Что может быть интереснее?

…Хотите верьте, хотите нет, но придя в футбол, я абсолютно не инвестировал в свое будущее. Я занялся тем, что мне было интересно и от чего я хотел получить эффективность. Такой простой принцип. По большому счету, когда в футболе дела пошли успешно, это помогало бизнесу, а занятие бизнесом помогало развивать клуб. Сегодня БАТЭ - самый эффективный спортивный клуб в стране…

Издержки успешности

Если ты – личность, приготовься к тому, что недоброжелателей у тебя будет намного больше. И нужно быть готовым к тому, чтобы постоянно отстаивать своих, защищать их от нападок.

Анатолию Капскому прекрасно были известны издержки успешности и публичности. Порой доходило до смешного. Однажды Анатолия Анатольевича спросили: «Как вы относитесь к церкви?» Капский рассказал, что в свое время за помощь в строительстве Храма Рождества Христова в Борисове был отмечен высокой наградой, решение о присвоении которой принимал Патриарх всея Руси Алексий II. Тут же нашлись люди, которые попытались уличить его в хвастовстве.

А на вопрос, почему, на его взгляд, когда команда играет плохо – это плохо, а когда играет хорошо – тоже плохо, поделился мыслями:

- Поймите, когда футбольная команда постоянно выигрывает, то даже нейтральным людям из числа болельщиков хочется, чтобы сменился лидер, появилась интрига. И к этому я отношусь совершенно спокойно. Но когда в адрес БАТЭ начинаются поползновения, моральные атаки, я как руководитель клуба должен все это пресекать, в том числе жестким словом, и защищать представителей нашего коллектива. С одной стороны, конечно, такое давление мешает развиваться, с другой - делает нас сильнее.

Неудобный человек

Анатолий Капский считал себя «неудобным» человеком:

- Скажу так: ко мне на кривой козе никто не подъедет. Я вникаю во все мелочи и, когда вижу несоответствия, могу задать пять «почему?».

…Признаюсь, я - фигура доминирующая, но мне никогда не были интересны менеджеры, работающие под моим руководством, которые на все легко соглашаются. … В принципе, иногда надо дать возможность человеку почувствовать превосходство над лидером, если ты хочешь, чтобы он сам стал лидером. Никто не вечен, и надо думать, кто придет после нас. Но если человек все время находился «под катком», он, к сожалению, другим уже не станет, не сможет распрямиться и не будет готов двигаться вперед...