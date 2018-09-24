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На железнодорожном вокзале станции «Слуцк» появилась электронная библиотека

25.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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На железнодорожном вокзале станции «Слуцк» появилась электронная библиотека

На жд-вокзале в Слуцке появилась «электронная библиотека». Она представляет собой изображение с книгами и QR-кодом, предлагающее бесплатно сказать до 150 книг с сайта litres.ru. 

Для этого необходимо подключиться к Интернету через мобильную сеть или по wi-fi, скачать сканер QR-кода, поднести сканер к понравившейся книге, перейти по ссылке и скачать электронную версию издания в удобном формате. 

Такие «электронные библиотеки» уже работают на вокзалах в Могилёве, Осиповичах и Кричиве.

На железнодорожном вокзале станции «Слуцк» появилась электронная библиотека

Активисты Алина Нагорная и Игорь Случак отмечают, что этого не достаточно, такой формат не подходит для пожилых людей, и предлагают Белорусской железной дороге установить на вокзалах полки для буккроссинга - бесплатного обмена книгами. 

К слову, общедоступной точки доступа wi-fi на слуцком жд-вокзале нет. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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На жд-вокзале в Слуцке появилась «электронная библиотека». Она представляет собой изображение с книгами и QR-кодом, предлагающее бесплатно сказать до 150 книг с...
 
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