На железнодорожном вокзале станции «Слуцк» появилась электронная библиотека





На жд-вокзале в Слуцке появилась «электронная библиотека». Она представляет собой изображение с книгами и QR-кодом, предлагающее бесплатно сказать до 150 книг с сайта litres.ru.

Для этого необходимо подключиться к Интернету через мобильную сеть или по wi-fi, скачать сканер QR-кода, поднести сканер к понравившейся книге, перейти по ссылке и скачать электронную версию издания в удобном формате.

Такие «электронные библиотеки» уже работают на вокзалах в Могилёве, Осиповичах и Кричиве.





Активисты Алина Нагорная и Игорь Случак отмечают, что этого не достаточно, такой формат не подходит для пожилых людей, и предлагают Белорусской железной дороге установить на вокзалах полки для буккроссинга - бесплатного обмена книгами.

К слову, общедоступной точки доступа wi-fi на слуцком жд-вокзале нет.



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