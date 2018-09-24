С окончанием третьего этапа на территории Слуцкого района завершилась республиканская акция «В центре внимания – дети!»





В рамках завершающего этапа акции работники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям посещали детские дошкольные учреждения, где рассказывали юным случчанам о том, что такое служба спасения, как правильно позвать спасателей на помощь, и что нужно делать в случае возникновения пожара, а также показывали мультфильмы «Волшебная книга» и демонстрировали настоящую пожарно-аварийно спасательную технику.

Встречи со спасателями всегда проходили очень весело и увлекательно, ведь для малышей были подготовлены интересные викторины, конкурсы, и задания, за выполнение которых они получали красочные подарки. И конечно самым захватывающим для малышей был тот момент, когда прямо к ним в детский сад приезжала большая пожарная машина и демонстрировала как и при помощи чего тушатся пожары.

Однако общение с детьми, это только часть акции. Помимо этого большой упор делается и на работу со взрослыми. Спасатели проводили выступления перед воспитателями и работниками дошкольных учреждений образования, обучая их правильным действиям по проведению эвакуации из сада в случае возникновения пожара, а также о том как и правильно использовать первичные средства пожаротушения.









































Слуцкий РОЧС