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Случчане завоевали гран-при международных соревнований по спортивному ориентированию

25.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Случчане завоевали гран-при международных соревнований по спортивному ориентированию

22-23 сентября команда Слуцкого района приняла участие в международных соревнованиях по спортивному ориентированию «Гран-при 2018» и республиканской спартакиаде по спортивному ориентированию.

Учащиеся и педагоги Слуцкого района стали победителями международных соревнований в составе сборной команды Минской области.

В республиканских соревнованиях случчане также были лучшими. Большое количество наград у наших спортсменов и в личных зачетах, пишет «Слуцкий край».

Случчане завоевали гран-при международных соревнований по спортивному ориентированию

Случчане завоевали гран-при международных соревнований по спортивному ориентированию

Случчане завоевали гран-при международных соревнований по спортивному ориентированию

 
 
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22-23 сентября команда Слуцкого района приняла участие в международных соревнованиях по спортивному ориентированию «Гран-при 2018» и республиканской спартакиаде по...
 
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