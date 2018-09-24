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Случчане завоевали гран-при международных соревнований по спортивному ориентированию
25.09.2018 — Разное | Слуцк Город
22-23 сентября команда Слуцкого района приняла участие в международных соревнованиях по спортивному ориентированию «Гран-при 2018» и республиканской спартакиаде по спортивному ориентированию.
Учащиеся и педагоги Слуцкого района стали победителями международных соревнований в составе сборной команды Минской области.
В республиканских соревнованиях случчане также были лучшими. Большое количество наград у наших спортсменов и в личных зачетах,
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22-23 сентября команда Слуцкого района приняла участие в международных соревнованиях по спортивному ориентированию «Гран-при 2018» и республиканской спартакиаде по...
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