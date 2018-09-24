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Профсоюзные правовые приемы пройдут 27 сентября по всей Беларуси
25.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Профсоюзные правовые приемы пройдут 27 сентября по всей Беларуси, сообщили
Бесплатную юридическую помощь гражданам окажут более сотни правовых инспекторов труда ФПБ. Юристы проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Такая форма работы практикуется с марта 2015 года. Как правило, приемы проходят каждый последний четверг месяца как в районных, городских объединениях профсоюзов, так и непосредственно в организациях, находящихся на территории районов и городов. Место и время консультаций можно узнать на интернет-портале ФПБ, а также позвонив в организации профсоюзов своего города или района.
За первое полугодие профсоюзные юристы почти 80 тыс. раз проконсультировали граждан по трудовым и связанным с ними вопросам. В пользу работников разрешено 58 дел в судебных инстанциях, в которых интересы работников представляли правовые инспекторы труда. При непосредственном участии профсоюзов восстановлено на работе 39 человек, возвращено невыплаченных или незаконно удержанных денежных средств в сумме более Br2 млн.
В некоторых регионах в правовых приемах участвуют сотрудники прокуратуры. В первом полугодии профсоюзные юристы и прокуроры провели 389 совместных правовых приемов. Такая форма работы позволила оперативнее решать проблемы обратившихся. Среди рассматриваемых вопросов соблюдение нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты заработной платы, а также всех сумм, причитающихся работнику при увольнении.
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Профсоюзные правовые приемы пройдут 27 сентября по всей Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов. Бесплатную юридическую помощь...
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