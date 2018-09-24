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Профсоюзные правовые приемы пройдут 27 сентября по всей Беларуси

25.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Профсоюзные правовые приемы пройдут 27 сентября по всей Беларуси

Профсоюзные правовые приемы пройдут 27 сентября по всей Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

Бесплатную юридическую помощь гражданам окажут более сотни правовых инспекторов труда ФПБ. Юристы проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Такая форма работы практикуется с марта 2015 года. Как правило, приемы проходят каждый последний четверг месяца как в районных, городских объединениях профсоюзов, так и непосредственно в организациях, находящихся на территории районов и городов. Место и время консультаций можно узнать на интернет-портале ФПБ, а также позвонив в организации профсоюзов своего города или района.

За первое полугодие профсоюзные юристы почти 80 тыс. раз проконсультировали граждан по трудовым и связанным с ними вопросам. В пользу работников разрешено 58 дел в судебных инстанциях, в которых интересы работников представляли правовые инспекторы труда. При непосредственном участии профсоюзов восстановлено на работе 39 человек, возвращено невыплаченных или незаконно удержанных денежных средств в сумме более Br2 млн.

В некоторых регионах в правовых приемах участвуют сотрудники прокуратуры. В первом полугодии профсоюзные юристы и прокуроры провели 389 совместных правовых приемов. Такая форма работы позволила оперативнее решать проблемы обратившихся. Среди рассматриваемых вопросов соблюдение нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты заработной платы, а также всех сумм, причитающихся работнику при увольнении.

 
 
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Профсоюзные правовые приемы пройдут 27 сентября по всей Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов. Бесплатную юридическую помощь...
 
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