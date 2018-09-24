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27 сентября - Воздвижение Креста Господня
25.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
27 сентября православные христиане отмечают один из главных праздников – Воздвижение Креста Господня.
В этот день, в 326 году, благодаря царице Елене – матери императора Константина Великого – был найден крест, на котором распяли Иисуса Христа. Царица сумела отыскать также Гроб Господень, четыре гвоздя, которыми был распят Иисус Христос, и дощечку с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский».
Этот праздник одновременно торжественный и грустный, так как он напоминает не только о величии и победе Господа над смертью, но и о Его страданиях. Поэтому на Воздвижение соблюдается строгий пост.
С праздником связано множество народных традиций и примет. Так, в этот день нельзя ходить в лес, можно повстречать змей (в нашей местности – гадюк), которые, готовясь к зимней спячке, сползаются в одно место. Также не рекомендуется открывать нараспашку двери дома, потому что в него могут заползти змеи, а с ними – нечистая сила. Нельзя в этот день начинать никаких новых дел, потому что их исход будет неудачным.
А ещё этот праздник считается днём капусты. Поэтому каждая хозяйка накануне должна приготовить как можно больше блюд из этого продукта и освятить их в церкви, а затем угостить как можно больше людей.
Н. ВОРОНОВИЧ.
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27 сентября православные христиане отмечают один из главных праздников – Воздвижение Креста Господня. В этот день, в 326 году, благодаря царице Елене –...
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