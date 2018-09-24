Проверка боеготовности армии: военкоматы трех областей и Минска начали призыв из запаса

В ходе второго этапа комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси началась поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов Брестской, Гомельской, Минской областей и города Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе военного ведомства.

"В течение нескольких суток в управление одного из соединений резерва, а также в подразделения 46-го арсенала и 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты поступит порядка 650 военнообязанных из запаса и около 20 единиц техники из государственных органов и организаций", - проинформировали в пресс-службе.

Также продолжается снятие с длительного хранения военной и специальной техники, получение материальных средств со складов и баз хранения.





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