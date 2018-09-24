|
Проверка боеготовности армии: военкоматы трех областей и Минска начали призыв из запаса
25.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В ходе второго этапа комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси началась поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов Брестской, Гомельской, Минской областей и города Минска, сообщили
"В течение нескольких суток в управление одного из соединений резерва, а также в подразделения 46-го арсенала и 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты поступит порядка 650 военнообязанных из запаса и около 20 единиц техники из государственных органов и организаций", - проинформировали в пресс-службе.
Также продолжается снятие с длительного хранения военной и специальной техники, получение материальных средств со складов и баз хранения.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе второго этапа комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси началась поставка мобилизационных ресурсов из военных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)