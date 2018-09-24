Под Рогачевом на пожаре погиб 3-летний ребенок

Пожар в деревне Юдичи случился сегодня утром. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали открытое горение деревянного жилого дома.

При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в горящей жилой комнате, в углу на полу, работниками МЧС обнаружен труп сына хозяйки дома, 2014 года рождения, - сообщила официальный представитель Гомельского областного управления Мария Клезович.

Сильно пострадали жилое строение и имущество внутри. Причина пожара устанавливается. На месте ЧП работает оперативно-следственная группа.

По установленным данным, в доме проживали супруги с детьми 2009, 2010, 2011 годов рождения и погибшим мальчиком. В момент трагедии отец был на работе. Мать повела в школу троих старших детей.

Источник: sb.by

Фото Следственного комитета

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