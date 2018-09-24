В сфере особого внимания: открытие детсада и нового корпуса больницы, подготовка к зиме, инвестиции в логистику





Две важные для области и ее жителей новостройки будут введены в строй в ближайшее время. Откроют двери хирургический корпус центральной районной больницы в Волковыске и новый детский сад на 180 мест в Новогрудке. Об этом сообщил председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов на оперативном совещании в облисполкоме .

– Это долгожданные и нужные людям объекты, – подчеркнул губернатор. – В них должны быть созданы все условия для пациентов, детей, сотрудников.



Руководитель области взял на особый контроль подготовку региона к зиме и поставил задачу: к 1 октября все предприятия и организации должны получить паспорта готовности к предстоящему осеннее-зимнему периоду. На 24 сентября заключения Госпромнадзора получили 97,9 процента теплоисточников. На ряде объектов оперативно устраняются замечания, сделанные в ходе проверок готовности.



– Подготовиться к отопительному сезону нужно так, чтобы в его течение не возникало проблем, – поручил Владимир Кравцов. – Нельзя допускать отставаний от графика в этой важной работе, все выявленные недочеты необходимо устранить в кратчайшие сроки и сделать это качественно. Здесь дорог каждый день!



Под контролем губернатор поручил держать ход перекладки теплосетей, где еще немало предстоит сделать, а также процесс передачи от ЖКХ непрофильных активов.



Владимир Кравцов обратил также особое внимание на то, что дорожные работы, перекладка сетей в областном центре, особенно в его исторической части, должны выполняться оперативно и качественно. В поле зрения попали работы, выполняемые на улице Замковой, где в результате прохода тяжелой техники пострадало дорожное покрытие.



– Это недопустимо, создает неудобства как для жителей областного центра, так и для его гостей, в том числе безвизовых туристов, – отметил губернатор, – покрытие должно быть восстановлено в кратчайшие сроки.



На совещании рассмотрен также ход реализации ряда инвестиционных проектов, реализуемых на границе: строительства логистических центров вблизи пунктов пропуска «Каменный Лог» и «Берестовица». Отмечено также, что в ближайшее время будут рассмотрены имеющиеся предложения от инвесторов касательно строительства такого центра у пункта пропуска «Брузги».



Губернатор поручил вплотную заняться работой по созданию современной сети придорожного сервиса вдоль строящейся автомагистрали М6.

В области проходит декада «Золотой возраст», руководителям всех структур еще раз напомнили о том, что это время необходимо уделить внимание ветеранам, оказать им нужную помощь.

Гродненская правда.