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Вратарь БГК вошел в сборную 2-го тура Лиги чемпионов, фаны брестчан — лучшие в Европе

25.09.2018 15:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Официальный сайт Лиги чемпионов назвал семерку лучших гандболистов по итогам 2-го тура. В списке BEST 7 и голкипер Брестского гандбольного клуба имени Мешкова Иван Пешич.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59127.php

Вратарь БГК вошел в сборную 2-го тура Лиги чемпионов, фаны брестчан — лучшие в Европе

Иван Пешич. Фото: bgk-meshkova.com

Иван Пешич внес очень весомый вклад в победу мешковцев над французским «Монпелье», который является полномочным обладателем трофея Лиги чемпионов. В триумфальном для брестчан поединке голкипер совершил 16 сэйвов после 39 бросков (41%).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59127.php

Вратарь БГК вошел в сборную 2-го тура Лиги чемпионов, фаны брестчан — лучшие в Европе

Фото: bgk-meshkova.com

Кроме того, брестские болельщики в очередной раз покорили гандбольную Европу. Им присуждена победа в престижной номинации Fan of the Week.

 
 
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Официальный сайт Лиги чемпионов назвал семерку лучших гандболистов по итогам 2-го тура. В списке BEST 7 и голкипер Брестского гандбольного клуба имени Мешкова Иван...
 
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