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Вратарь БГК вошел в сборную 2-го тура Лиги чемпионов, фаны брестчан — лучшие в Европе
25.09.2018 15:00 — Разное | Виртуальный Брест
Официальный
Иван Пешич. Фото: bgk-meshkova.com
Иван Пешич внес очень весомый вклад в
Фото: bgk-meshkova.com
Кроме того, брестские болельщики в очередной раз покорили гандбольную Европу. Им присуждена победа в престижной номинации Fan of the Week.
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Официальный сайт Лиги чемпионов назвал семерку лучших гандболистов по итогам 2-го тура. В списке BEST 7 и голкипер Брестского гандбольного клуба имени Мешкова Иван...
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