Особое внимание – молодежи: от возрождения «первичек» БРСМ до проведения слета молодых специалистов 

На минувшей неделе состоялось инструктивно-методическое совещание с идеологическим активом района. Основными темами для обсуждения стали совершенствование жилищно-коммунального хозяйства, гибель людей от внешних причин, а также возможности для самореализации молодежи в районе.

По первому вопросу выступил первый заместитель директора КУП «Смолевичское ЖКХ» Геннадий Иванович Григорук. Он рассказал о направлениях деятельности предприятия, подробно остановился на вопросах капитального ремонта зданий и сооружений, находящихся на балансе ЖКХ, о водоснабжении в городе и населенных пунктах района, о реконструкции котельных и замене тепловых сетей. Геннадий Иванович отметил, что КУП «Смолевичское ЖКХ» готово к отопительному сезону, паспорта на все объекты получены. Запаслись на предприятии и соляно-песчаной смесью. «Зимой мы будем и с теплом, и с водой», – резюмировал первый заместитель директора Геннадий Иванович Григорук и продолжил отвечать на вопросы, поступившие из зала.

Заместитель начальника РОВД, начальник милиции общественной безопасности Александр Александрович Игнатович (на фото) поделился информацией о гибели людей от внешних причин, среди которых основное место занимают дорожно-транспортные происшествия и противоправные посягательства. Все негативные явления в обществе происходят из-за пьянства и алкоголизма, особенно ярко это выражено в сельской местности. За 8 месяцев текущего года в нашем районе в состоянии алкогольного опьянения совершено 102 преступления, по которым окончено предварительное расследование. К примеру, с начала этого года в области случилось 18 семейных ссор, возникших, как правило, на почве пьянства, закончились они убийствами или покушениями на убийства.





Александр Александрович отметил, что по-прежнему остро стоит проблема гибели наших граждан в результате дорожно-транспортных происшествий. В 2018 году на территории района зарегистрировано увеличение количества ДТП с пострадавшими в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 27, 2% (2018 – 28, 2017 – 22). Количество травмированных в ДТП граждан в сравнении с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 39,1% (2018 – 32, 20017 – 23), погибших граждан уменьшилось на 33,2% (2018 – 4, 2017 – 6). По-прежнему грубо нарушают правила дорожного движения пешеходы. С начала этого года произошло 7 ДТП с участием пешеходов и велосипедистов, в которых два человека погибли, пять – получили травмы различной степени тяжести. Основные наезды на пешеходов происходят по причине нахождения их в темное время суток на проезжей части без светоотражающих элементов.

В текущем году сотрудниками Смолевичского РОВД было выявлено 715 нарушений правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами, из них – 95 были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, отделом ГАИ уже выявлено 4 137 нарушений ПДД.

«Чтобы добиться позитивного изменения ситуации, связанной с гибелью людей от внешних причин, предстоит сделать немало, – подвел итоги Александр Александрович Игнатович. – Но это возможно лишь при тесном взаимодействии с заинтересованными службами и организациями района, а также общественностью.

О реализации молодежной политики в республике и районе говорила главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Наталья Николаевна Шидловская, обозначив основные составляющие данной сферы, напомнив о законодательных актах, регулирующих основные положения в данной сфере. Говорила Наталья Николаевна об интересах современной молодежи, подкрепив информацию статистическими данными, особенное внимание уделив молодым специалистам и закреплению их на первых рабочих местах, в том числе и в сельской местности. Также она подробно остановилась на трудовой деятельности и вторичной занятости учащейся молодежи и необходимости создания в районе студенческих отрядов, еще раз подчеркнув важность деятельности союза молодежи, поскольку именно БРСМ и другие общественные организации позволяют выделить способных людей, из которых потом создается кадровый резерв. Что касается закрепления молодых кадров, в районе планируется возродить слет молодежи и проведение конкурса на лучшего молодого специалиста.

Идеологический актив смог познакомиться с и.о. первого секретаря районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Каролиной Горощик. Она познакомила присутствующих с направлениями деятельности молодежного союза, символикой организации, среди которой особое внимание уделила новой форме исполнения членского билета. С приходом нового молодежного лидера планируется возродить первичные организации БРСМ на местах, для этого в ближайшее время будут осуществлены визиты на предприятия и в учреждения района, чтобы пообщаться с молодежью, узнать, чем сегодня интересуются молодые работники предприятий, какие проблемы у них существуют.

Молодежную тематику продолжила директор государственного учреждения «Смолевичский городской центр молодежи» Елена Нехаенко. Всех желающих она пригласила посетить молодежный центр, увидеть, какие проекты здесь реализуются, и подвигнуть рабочую молодежь реализовывать свои идеи в центре.

Подводя итоги совещания, заместитель председателя райисполкома Игорь Ильич Кузнецов говорил о важности поднимаемых во время совещания вопросов, поскольку за каждой проблемой стоит человек, и они требуют своевременного решения. Он еще раз напомнил о том, что в решении любых вопросов существуют определенные алгоритмы, которых следует придерживаться. Он также обратил внимание, что сейчас идет подписная кампания. А это значит, нужно поддержать местную газету, где рассказывается о жизни в районе. У руководителей Игорь Ильич попросил оказать поддержку молодым специалистам, которые пришли на свои первые рабочие места в организации и учреждения района, и помочь им в решении насущных вопросов, чтобы они с настроением приходили на работу и успешно прошли период адаптации. Поддержал он и инициативу лидера молодежного союза по возрождению «первичек» у нас в районе, прежде всего, в трудовых коллективах, но только после того, как там пройдут подобные встречи, и будут видны реальные действия по привлечению молодежи в деятельность союза. Что касается остальных общественных организаций, в ближайшее время будут также рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности пунктов охраны общественного порядка, санитарных дружин и других объединений, осуществление их деятельности важно в современном мире, поскольку при возникновении любых чрезвычайных ситуаций должны быть люди, которые знают, как правильно действовать. Игорь Ильич в пример привел активную деятельность районной ветеранской организации как то, к чему можно и нужно стремиться.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.