Районный Совет ветеранов приглашает ветеранов Великой Отечственной войны и труда на торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей, которое состоится 1 октября в 12.00 в городском Доме культуры.

Вашему вниманию будут представлены выставки: «Мой урожай — в общий каравай» и «В мире фантазии», а также будет для вас организован дегустационный стол, на котором будут представлены дары природы и продукция, производимая на предприятиях нашего района.

Гурманов и знатоков искусства приглашаем к 11.00.

Совет ветеранов.