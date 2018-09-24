Спешите подписаться на районку!

На минувшей неделе в Смолевичском районном узле почтовой связи состоялся День подписчика. Это мероприятие традиционно проходит раз в квартал, предоставляя возможность всем желающим выписать полюбившиеся издания, встретиться и пообщаться с корреспондентами «КС».

Подписку на различные издания можно было оформить в зале узла связи у инструктора Оксаны Исаковой. Она охотно отвечала на многочисленные вопросы читателей, выписывая квитанции, и приглашала всех желающих присоединиться к благотворительной акции РУП «Белпочта» под названием «Подари ребенку радость» и оформить подписку для ребят из приютов и детских домов.

Отрадно, что интерес читателей к районной газете по-прежнему жив – многие обращались с просьбой выписать именно районку. Кто-то откликнулся на предложение журналистов и подписался на газету впервые. Например, Лариса Ивановна Хмельницкая с мужем выписали «КС» на квартал. А вот Валентина Александровна Силич — наш постоянный читатель. Не в первый раз мы встречаем ее на Дне подписчика, и она никогда не проходит мимо, охотно выписывая районку:

— Я читаю «Край смалявiцкi» очень давно, сколько себя помню, — говорит Валентина Александровна, — на страницах этой газеты можно прочесть последние местные новости, да и моя любимая рубрика с рецептами радует и выходит каждую неделю.





Приятно было пообщаться с Владимиром Ивановичем Плескачом, который приехал в райцентр из д. Сосновая по делам и заглянул на почту. Владимир Иванович рассказал, что с районной газетой он, конечно, знаком. И знакомство это длится уже не первый год.

— Конечно, я читаю «КС», — отвечает на вопрос Владимир Иванович, — да и зачем бы я ее тогда выписывал? – улыбается мужчина.

К слову, много лет Владимир Иванович прожил в Крупском районе, а потому выписывает и районную газету Крупского района, стараясь быть в курсе всех новостей. Любимые рубрики Владимира Ивановича посвящены политической и экономической жизни страны и района. А вот кроссворды, признается Владимир Иванович, совсем не любит.

Всем, кто оформил подписку в этот день, были вручены сувениры, сладкие подарки, а также свежие выпуски популярных журналов для взрослых и детей. Все подписчики газеты «Край смалявiцкi» получили от представителей редакции купон, позволяющий бесплатно разместить свое объявление в газете.

Сегодня, в век высоких информационных технологий, печатному СМИ непросто отвоевывать место под солнцем. Удержать интерес читателей, не утратить с ними связь возможно только интересными материалами, ярким пером. Желание нашего коллектива рассказывать о лучших людях района, освещать достижения и новости, давать ответы на злободневные вопросы остается неизменным. Районная газета всегда неравнодушна к любому мнению своих читателей. Будь то благодарность или критика – они одинаково важны для нас.

Мы благодарны всем нашим постоянным читателям за преданность районке и надеемся, что впервые подписавшиеся на нее станут добрыми друзьями нашего издания.

У всех, кто еще не успел подписаться на газету, есть еще несколько дней в запасе. Спешите подписаться на районку!

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото Виктории ЖИЛЯКОВОЙ.