Содержание служебного автотранспорта в идеальном состоянии – одна из задач сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь. Сотрудники отдела внутренних дел Смолевичского райисполкома знают, что бесперебойное транспортное обеспечение служебной деятельности, поддержание необходимого уровня технической готовности, способствуют предупреждению дорожно- транспортных происшествий с участием служебного транспорта. Служебный автотранспорт ежедневно передвигается по улицам города и района, и граждане оценивают не только качество работы милиционеров и их профессионализм, но и обращают внимание на внешний вид сотрудника и состояние служебных автомобилей, что в совокупности влияет на служебный авторитет милиции.

19 сентября 2018 г. в отделе внутренних дел Смолевичского райисполкома прошел контрольный строевой технический смотр служебного транспорта отдела. Подобные проверки проводятся ежегодно.





Комиссией в составе начальника автотехнического отдела УТиВ ДФиТ МВД подполковника милиции И.И.Недвецкого, главного специалиста автотехнического отдела УТиВ ДФиТ МВД подполковника милиции А.Н.Лапатко и начальника автохозяйства УВД подполковника милиции П.А.Лапина была проверена массовая техническая готовность транспортных средств и их укомплектованность, наличие необходимых документов, готовность водительского состава и знание ими материальной части вверенной техники. Особое внимание обращали на техническую исправность и внешний вид транспорта.

Подполковник милиции И.И.Недвецкий сообщил, что сотрудники, за которыми закреплены транспортные средства, добросовестно относятся к вверенному им автотранспорту, а автопарк отдела находится в полной технической готовности. По результатам проверки отделу внутренних дел Смолевичского райисполкома выставлена оценка хорошо.

Алла РУСАНОВИЧ.

Фото: во время смотра.