Содержание служебного автотранспорта в идеальном  состоянии – одна из задач сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь. Сотрудники отдела внутренних дел Смолевичского райисполкома знают, что бесперебойное транспортное обеспечение служебной деятельности, поддержание необходимого уровня технической готовности,   способствуют  предупреждению дорожно- транспортных происшествий с участием служебного транспорта. Служебный автотранспорт  ежедневно передвигается по улицам города и района, и граждане оценивают не только качество работы милиционеров и их профессионализм, но и обращают внимание на внешний вид сотрудника и состояние  служебных автомобилей, что в совокупности влияет на служебный авторитет милиции.

19 сентября 2018 г. в отделе внутренних дел Смолевичского райисполкома прошел контрольный строевой технический смотр служебного транспорта отдела. Подобные проверки  проводятся ежегодно.

В полной  технической готовности

Комиссией  в составе начальника автотехнического отдела УТиВ ДФиТ МВД подполковника милиции И.И.Недвецкого, главного специалиста  автотехнического отдела УТиВ ДФиТ МВД подполковника милиции А.Н.Лапатко и начальника  автохозяйства УВД подполковника милиции П.А.Лапина была проверена массовая техническая готовность транспортных средств и их укомплектованность, наличие необходимых документов, готовность водительского состава и знание ими материальной части вверенной техники. Особое внимание обращали на техническую исправность и внешний вид транспорта.

Подполковник  милиции И.И.Недвецкий сообщил, что сотрудники, за которыми закреплены транспортные средства, добросовестно относятся к вверенному  им автотранспорту, а автопарк отдела находится в полной технической готовности.  По результатам проверки отделу внутренних дел Смолевичского райисполкома выставлена оценка хорошо.

 Алла РУСАНОВИЧ.

Фото: во время смотра.