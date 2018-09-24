В Беларуси увеличилось количество жалоб: больше всего претензий – к ЖКХ и торговле



фото: Onliner.by

В 2018 году количество жалоб в Беларуси выросло практически на четверть.

Количество жалоб потребителей выросло почти на четверть в первом полугодии, сообщила журналистам замначальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Беларуси Ирина Барышникова, пишет sputnik.by .

"В первом полугодии 2018 года на 23,8% увеличилось количество обращений в местные исполнительные органы", - сказала Барышникова.

По ее словам, местными исполнительными органами в первом полугодии 2018 года рассмотрено 6550 письменных обращений граждан. Потребителям возмещено 144,4 тысячи рублей материального ущерба

По видам деятельности, больше всего обращений посвящено услугам ЖКХ (42,8%), далее - сфера торговли (30%), бытовые услуги (9%) и платные услуги (6,5%).

Сумма начисленных за это время штрафов, если потребитель обращался в местные органы власти - 47,8 тысячи рублей.

Как рассказала начальник юридического отдела ОО "Городское общество защиты потребителей" Ольга Иващенко, в некоторых случаях при судебных разбирательствах взыскания достигают десятков тысяч рублей: в частности, в случае некачественно оказанной медицинской услуги.





