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В белорусских санаториях увеличивается количество иностранцев
25.09.2018 14:44 — Разное | Аргументы и факты
Экспорт услуг белорусских здравниц за январь-сентябрь увеличился более чем на 10%.
Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает
Всего с начала года в наших здравницах укрепили здоровье 175 тысяч иностранцев. Это на 8 тысяч больше, чем за 9 месяцев прошлого года.
Планируется, что за год в санаториях отдохнет 225 тысяч человек.
«Тенденция увеличения, как в деньгах, так и в количестве наблюдается на протяжении последних пяти лет», - отметил Геннадий Болбатовский.
По его словам, растет и география отдыхающих.
«Это связано в том числе с упрощением визового режима. Стала заметна активизация спроса со стороны наших западных соседей: страны Балтии, Польша, Германия», - подчеркнул директор.
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Всего с начала года в наших здравницах укрепили здоровье 175 тысяч иностранцев. Это на 8 тысяч больше, чем за 9 месяцев прошлого года.
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