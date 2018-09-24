В белорусских санаториях увеличивается количество иностранцев

Экспорт услуг белорусских здравниц за январь-сентябрь увеличился более чем на 10%.

Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает БЕЛТА .

Всего с начала года в наших здравницах укрепили здоровье 175 тысяч иностранцев. Это на 8 тысяч больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Планируется, что за год в санаториях отдохнет 225 тысяч человек.

«Тенденция увеличения, как в деньгах, так и в количестве наблюдается на протяжении последних пяти лет», - отметил Геннадий Болбатовский.

По его словам, растет и география отдыхающих.

«Это связано в том числе с упрощением визового режима. Стала заметна активизация спроса со стороны наших западных соседей: страны Балтии, Польша, Германия», - подчеркнул директор.

