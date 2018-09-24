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Беларусь начала проверку боеготовности ВС, из запаса призывают 650 военнообязанных

25.09.2018 14:38 — Разное | Интерфакс  
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Минобороны Беларуси приступило ко второму этапу комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил.

В рамках этапа началась поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов Брестской, Гомельской, Минской областей и г. Минска, сказано в сообщении Минобороны.

В течение нескольких суток из запаса будут призваны 650 военнообязанных и около 20 единиц техники из государственных органов и организаций. Ресурсы поступят в распоряжение одного из соединений резерва, а также в подразделения 46-го арсенала и 8-й бригады радиационной химической и биологической защиты.

Кроме того, продолжается снятие с длительного хранения военной и специальной техники, получение материальных средств со складов и баз хранения, отметили в Минобороны.

Как сообщалось, 6-12 сентября в Беларуси прошли масштабные КШУ по теме "Подготовка и применение войск (сил) в интересах отражения агрессии против Республики Беларусь". В учениях на 6 полигонах было задействовано около 7,5 тыс. военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолетов.

Также сообщалось, что на уровне президента обсуждается вопрос увеличения численности пограничников и укрепления погранзастав мобильными группами.

 
Теги: Минск
 
 
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Минобороны Беларуси приступило ко второму этапу комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил. В рамках этапа началась поставка мобилизационных...
 
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