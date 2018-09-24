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ВС Беларуси распродают аналоговые средства связи

25.09.2018 14:35 — Разное | Интерфакс  
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Управление связи Генштаба Вооруженных сил Беларуси проводит выставка-продажу отчуждаемых излишков военной техники и имущества – аналоговых средств связи, сказано в сообщении Минобороны страны.

"В настоящее время в Вооруженных силах продолжается глубокая модернизация и поэтапная замена устаревших аналоговых средств связи на цифровые. Высвобождается большое количество невостребованного имущества, в том числе подвижные средства связи. Кроме того, в воинских частях идет оптимизация мест хранения", - сказано в сообщении.

Распродажа проходит на территории 263‑й базы хранения, ремонта и утилизации средств связи.

"Необходимо отметить: реализация излишествующих материальных средств Вооруженных Сил строго регламентирована соответствующими законодательными актами. Ни в коем случае армия не избавляется от техники, которая еще может пригодиться для выполнения боевых задач", - подчеркивается в сообщении.

"Реализации подлежит только излишествующая техника, отслужившая установленные сроки, либо подлежащая утилизации. На ней прошли обучение поколения военнослужащих, которые осваивали военные профессии. И независимо от того, сколько эта техника прослужила, она все равно находит своего покупателя. Проработав 30 и более лет, она успешно справляется с возложенными на нее функциями", - приводятся в сообщении слова генерал-майора запаса Анатолия Косовца.

В ведомстве отмечают, что выставку-продажу посетил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, начальник связи ВС – начальник управления связи Генштаба ВС полковник Олег Мищенко.

 
 
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Управление связи Генштаба Вооруженных сил Беларуси проводит выставка-продажу отчуждаемых излишков военной техники и имущества – аналоговых средств связи,...
 
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