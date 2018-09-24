Болотоведы мира призывают правительство Беларуси остановить дорожное строительство на Ольманских болотах

Международная рабочая группа по сохранению болот призывает остановить строительство дороги на Ольманских болотах. Резолюция об этом направлена в Минприроды, Минлесхоз и МИД Беларуси, а также в секретариаты Рамсарской и Бернской конвенций.

Резолюция принята 31 августа 2018 года на 18-й Генеральной ассамблее в Утрехте (Нидерланды), которая проходит каждые 2 года. Участники ассамблеи представляли 23 страны.

Международная рабочая группа по сохранению болот (IMCG) обеспокоена планами строительства системы дорог на Ольманских болотах, которые уже начали осуществляться. Полесский лесхоз уже ведет здесь "Лесовозную дорогу №3", которая частично проложена по нетронутому болоту, что приведет к нарушению гидрорежима и ландшафта этого уникального природного комплекса. В планах лесхоза построить еще дороги №4 и №5, которые окончательно разрежут Ольманские болота - самую крупную трансграничную Рамсарскую территорию в Европе, еще сохранившую свое натуральное состояние.

Стоимость дороги – около $1 млн. IMCG встревожена целесообразностью таких инвестиций. "Заявленная цель строительства системы дорог – облегчить доступ техники для борьбы с пожарами. Однако, пожары, как правило, не несут серьезной угрозы неосушенным торфяникам, так как торфяная почва постоянно затоплена водой. Наоборот, эффект дамбы с одной стороны дороги может привести к падению уровня воды с другой стороны дороги, что вместе с увеличением доступности территории для людей и машин увеличивает, а отнюдь не уменьшает риск пожаров", - говорится в резолюции.

Болотоведы и природоохранники IMCG призывают к пересмотру планов и остановке проекта. Они готовы предоставить беларусскому правительству свой опыт и экспертные знания для поиска экологически ответственного решения. "Мы предлагаем эту поддержку как признание международной важности Ольманских болот", - заявляется в резолюции.

Ученые отметили уникальные особенности Ольманских болот, из-за которых так высока международная ценность этого комплекса.

Во-первых, это крупная природная территория, что для Европы – очень большая редкость. Крупный размер и недоступность позволяют сохранять дикую природу и биоразнообразия без привлечения больших ресурсов.

Во-вторых, уникальное разнообразие типов болот формирует наибольший в Европе комплекс низинных, переходных и верховых болот, сохраненных в их естественной зональности. Ольманские болота имеют статус Территории особой природоохранной значимости Изумрудной сети, выделенной в рамках Бернской конвенции, подписанной нашей страной в 2013 году.

В-третьих, благодаря величине охраняемого природного комплекса здесь поселились большие группировки крупных видов диких животных: волк, рысь, змееяд, бородатая неясыть, большой подорлик, которому угрожает глобальное исчезновение. Ольманские болота имеют статус Территории, важной для птиц и биоразнообразия.

Какие еще угрозы болотам от строительства дорог на Ольманах видят болотоведы?

Во-первых, дороги упростят доступ людей в места, которые раньше были труднодоступными, и облегчат эксплуатацию торфяников.

В-вторых, дороги будут действовать как коридоры расселения инвазивных видов растений и животных.

В-третьих, существует вероятность того, что дороги изменят местные эко-гидрологические условия и весьма негативно повлияют на экологическую целостность болотного комплекса.

IMCG подчеркивает, что наикрупнейшие болотные массивы, сохраненные в естественном состоянии, в любой части мира должны быть сохранены как достояние человечества и ценные природные территории. Это также важно для научных исследований, в том числе по сохранению и восстановлению болот, которые из-за неразумного использования пришли в упадок.

“Ольманские болота – уникальный по своей структуре и масштабу комплекс болот не только для Беларуси и Европы. Это подтверждает Рамсарский диплом и вот сейчас коллеги из Международной группы по охране болот. Потерять их легко, восстановить – невозможно. Если правительство не слышит нас, может, оно прислушается к голосу специалистов мирового уровня, объединенных в этой группе?”, - прокомментировал Александр Винчевский, директор общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Справочено: Международная рабочая группа по сохранению болот - глобальное партнерство для устойчивого управления и использования торфяных ресурсов. Целью рабочей группы является развитие политики и законодательства в области защиты водно-болотных угодий. Группа объединяет 550 ученых, консультантов, госслужащих и представителей природоохранных организаций около 60 государств, включая Беларусь, работающих в данной сфере.