﻿ Как телеканал "Беларусь 1" выдавал зарубежную машину за отечественную разработку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как телеканал "Беларусь 1" выдавал зарубежную машину за отечественную разработку

25.09.2018 14:33 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Сергей Грищенко
Последние дни телеканал "Беларусь 1" трижды в новостях сообщал о новой машине для городского хозяйства, которую минские машиностроители должны презентовать до конца нынешнего года. Однако, рассказывая о новинке, телевизионщики почему-то демонстрировали зарубежный аналог, вводя зрителя в заблуждение.

Новость о новой коммунальной машине, созданной в Беларуси, выходила в телевизионный эфир 21 сентября и дважды 24-го. Во всех случаях зритель мог видеть один и тот же видеоряд с подметально-уборочной машиной, демонстрирующей свои умения на улочках явно какого-то американского городка. Как выяснилось, это была Green Machines 525HS, которую в 2006 году вывела на рынок компания Applied Sweepers (ныне - Green Machines International GmbH со штаб-квартирой в Ноймаркт-ам-Валлерзе, Австрия).


Выйти на след Green Machines нам помог заместитель главного конструктора ОАО "МАЗ" Николай Лакотко. Однако к Минскому автозаводу, как оказалось, упомянутая в теленовостях новая отечественная машина для городского хозяйства не имеет никакого отношения - МАЗ разрабатывает коммунальную технику только на шасси собственных серийных грузовиков.

Мы продолжили свои поиски и выяснили, что новая отечественная разработка для уборки городских улиц на самом деле выглядит вот так:


Это первая в Беларуси малогабаритная коммунальная машина, получившая название ММК-2000. За ее создание отвечал Объединенный институт машиностроения НАН Республики Беларусь, а если конкретнее - специалисты Республиканского компьютерного центра машиностроительного профиля (РКЦМП). Они разработали дизайн-проект машины в целом, конструкторскую документацию кабины и ее систем, а также провели комплекс расчетных исследований и виртуальных испытаний на основе современных технологий компьютерного моделирования процессов.

Как телеканал "Беларусь 1" выдавал зарубежную машину за отечественную разработку

В основе ММК-2000 - универсальное шасси с шарнирно-сочлененной рамой и гидростатическим приводом на все четыре колеса. Благодаря "ломающейся" раме обеспечиваются оптимальные показатели маневренности и проходимости, что в стесненных городских условиях является одним из важнейших преимуществ. Благодаря гидростатическому приводу двигатель машины (на первом опытном образце установлен дизель Deutz мощностью 65 кВт, или 87 л.с.) работает с постоянной скоростью в наиболее экономичном диапазоне оборотов независимо от скорости движения, что уменьшает износ, расход масла и количество выбросов. Движение машины осуществляется посредством гидростатического рулевого управления.

Как телеканал "Беларусь 1" выдавал зарубежную машину за отечественную разработку

Впервые в металле ММК-2000 была продемонстрирована минувшим летом в рамках выставки "Белагро-2018" на стенде компании "Дормашэкспо", которая изготовила опытный образец и в дальнейшем займется серийным производством новой машины.

Как телеканал "Беларусь 1" выдавал зарубежную машину за отечественную разработку

На сегодняшний день, как нам удалось узнать, ММК-2000 успешно прошла заводские и часть сертификационных испытаний. На машину получены документы, разрешающие выезд на дороги общего пользования. На текущей неделе ММК-2000 должна будет поступить в ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" для прохождения опытной эксплуатации. До конца года планируется завершить сертификацию новой коммунальной машины, после чего она поступит в серийное производство. Об этом abw.by рассказал директор "Дормашэкспо" Дмитрий Пришивалко.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассказывая о новинке, телевизионщики почему-то демонстрировали зарубежный аналог, вводя зрителя в заблуждение.
 
Новости дня
Новости разные
 
В сфере особого внимания: открытие детсада и нового корпуса больницы, подготовка к зиме, инвестиции в логистику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика