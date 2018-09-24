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Чего ожидать от курса белорусского рубля на этой неделе

25.09.2018 14:22 — Разное | UDF  
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Иллюстрация: Myfin.by
Прогноз по белорусскому рублю на неделю дает ведущий аналитик ГК Телетрейд Марк Гойхман.

- Доллар слабел на Форекс на прошедшей неделе, что было вызвано обострением «торговых войн» США с Китаем, позитивным настроем в европейской экономике, стабилизацией рисков на развивающихся рынках, ростом нефтяных цен. Поэтому белорусский рубль вёл себя адекватно обстоятельствам. Против него вырос российский рубль, немного снизился евро и заметно упал доллар. (Напомнило это слова из «Конька-горбунка» : «Было у отца три сына: Старший умный был детина, Средний сын и так и сяк, Младший вовсе был дурак».)

Но начало текущей недели показывает возможные изменения в конъюнктуре. Основные события недели на финансовых рынках - заседание американского Федрезерва 26 сентября, отчёт ЕЦБ и данные по инфляции в еврозоне 27 и 28 сентября, по ВВП США 27 сентября. Наиболее вероятно, что ФРС повысит процентную ставку с 2% до 2,25%. Но это событие заложено в цены, а важны будут сопровождающие заявления и прогнозы ФРС. В случае оптимистичного настроя регулятора доллар способен подняться . Технически индекс доллара DX, дойдя вниз до уровня 93,4, готов приостановить снижение и остаться в диапазоне 93,4- 94,4 п.

Для пары USD/BYN это обстоятельство выливается в следующее. После сильного падения почти от 2.1800 к 2.0740 ослабление может остановиться на рубеже 2.0640-2.0740 и отойти выше 2.100, если в целом рынок отреагирует позитивно на посылы ФРС. Альтернативный сценарий, который представляется менее вероятным - пробитие вниз указанной поддержки и стремление к 2.040-2.050.

Для EUR/BYN, который «и так и сяк» в последние дни, то есть колеблется в узком диапазоне 2.4400- 2.4600, многое зависит от соотношения евро и доллара в ходе грядущих на неделе событий. Здесь есть интрига, неопределённость, и в зависимости от конъюнктуры движение может с равной вероятностью развиться и вверх к 2.5000, и вниз к 2.4000. Однако вряд ли в течение недели уйдёт за пределы данных уровней.

Пара RUB/BYN, как и предполагалось в предыдущем недельном обзоре, доходила к 0.03180, показав стремление к продолжению роста. Этому способствует укрепление россиянина к доллару, рост нефтяных цен выше $80 по Brent после заседания ОПЕК. Целью данного движения пары выступает технический уровень 0.03200, ограничением при коррекции вниз - рубеж 0.03100-0.03120.

 
 
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Прогноз по белорусскому рублю на неделю дает ведущий аналитик ГК Телетрейд Марк Гойхман.
 
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