Парламент Швеции уволил премьер-министра

Стефан Лёвен занимал должность премьер-министра Швеции с октября 2014 года. Но сегодня, 25 сентября, риксдаг (парламент) объявил ему вотум недоверия, пишет The Guardian. У депутатов есть четыре попытки избрать нового главу правительства, а Стефан пока что продолжит работу в своей должности.

Неудачные для Лёвена парламентские выборы

9 сентября в Швеции прошли парламентские выборы, на которых победила возглавляемые Лёвеном партии правящего красно-зеленого блока. Но с перевесом над оппозиционным правоцентристским альянсом в один депутатский мандат – 144 против 143. Третьей на выборах стала националистическая партия «Шведские демократы», у которой 62 места в риксдаге. То есть Лёвен не смог получить большинство голосов в парламенте.

Спикером парламента стал оппозиционер

Потом правящий блок проиграл борьбу за место спикера парламента. Оппозицию поддержали «Шведские демократы», и спикером стал представитель правоцентристского альянса. Первым же решением он объявил голосование по вотуму доверия действующему премьер-министру.

Лёвена отправили в отставку

Во вторник, 25 сентября, 204 парламентария проголосовали за смещение главы правительства. 142 высказались против. Лёвен продолжит возглавлять правительство Швеции, пока не закончатся коалиционные переговоры по кандидатуре нового главы кабинета. Новый спикер парламента Андреас Норлен заявил, что уже в четверг начнет переговоры с лидерами фракций по кандидатуре на пост премьер-министра.

Голосование по кандидатуре премьер-министра должно состояться в ближайшие две недели. Если кандидатуру не поддержит большинство, глава риксдага может еще трижды выдвинуть новые кандидатуры. Если ни одна из четырех кандидатур так и не получит поддержки парламента, в стране объявят новые выборы – через три месяца после последнего голосования по кандидатуре главы правительства.