С 1 октября открывается загонная охота





С 1 октября стартует одна из самых популярных охот в Беларуси – загонная охота на копытных, которая продлится до 31 декабря. Загонная охота разрешена в светлое время суток на все виды копытных охотничьих животных за исключением зубра резервного генофонда. Допускается добыча животных любого пола и возраста (в соответствии с утвержденными планами изъятия охотничьих животных нормируемых видов).

С 1 октября по 31 декабря разрешена также индивидуальная охота на копытных из засады и с подхода в течение суток.

Загонная охота может проводиться в светлое время суток на все виды копытных охотничьих животных. При осуществлении загонной охоты разрешено использовать: для добычи лося, оленя благородного и пятнистого, лани, взрослого кабана – нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей; для добычи косули и молодняка кабана до 2 лет – нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью.

Загонная охота – дело коллективное, требующее от ее участников высокой организованности и дисциплинированности. Ведь именно от слаженности действий всего коллектива – загонщиков, стрелков и руководителя охоты – зависит успех мероприятия. Последний назначается в обязательном порядке пользователем охотугодий, как правило, это работник охотхозяйства. Указания руководителя охоты в процессе охоты обязательны для всех ее участников и подлежат безусловному выполнению. Перед началом загона руководитель обязан проинструктировать охотников и других участвующих в охоте лиц о правилах безопасности и порядке проведения охоты, что подтверждается их подписями в охотничьей путевке. Руководитель имеет право отстранить от охоты ее участника, нарушающего правила безопасности либо не выполняющего его указания, без компенсации внесенной им платы за путевку. Опытный руководитель охоты хорошо знает охотничьи угодья, повадки и места концентрации зверя. От стрелков требуется, прежде всего, хладнокровие, умение оценить ситуацию и сделать точный выстрел. Горячность, излишняя нетерпеливость недопустимы в лучшем случае, приведут к упрекам со стороны коллектива в адрес нерадивого стрелка за промах или ушедшего подранка. Далеко не последнюю роль в проведении загонных охот на копытных играет наличие проверенных зверовых собак. Зачастую только их грамотное использование во многом обеспечивает добычливость охоты. Невыполнение элементарных требований безопасности – стрельба по охотничьим животным вдоль стрелковой линии, самовольный сход с номера, стрельба на шум, шорох или по неясно видимой цели, использование запрещенных к применению патронов – основные причины несчастных случаев при проведении загонных охот.

Обращаем внимание, что незаконная охота (без надлежащего на то разрешения, в запрещенных местах, в запретное время, запрещенными орудиями, запрещенными способами) влечет административную (штраф от 20 до 50 базовых величин с конфискацией или без конфискации орудий охоты и с лишением специального права), уголовную (штраф, лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) и гражданско-правовую (возмещение вреда (ущерба), причиненного окружающей среде) ответственность.

За нарушение правил безопасности охоты предусмотрена административная ответственность – штраф до 40 базовых величин или лишение специального права.

Незаконные перемещение (транспортировка) или разделка диких животных, относящихся к объектам охоты, в том числе погибших, или их частей влечет административную (штраф от 20 до 50 базовых величин) или уголовную (штраф, лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) ответственность.

Если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните в любое время на телефон горячей линии Волковысской МРИ ОЖ и РМ-8 01512 25000 (25112)

Заместитель начальника Волковысской МРИ ОЖ и РМ Белов А.А.