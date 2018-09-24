Райсоветом утверждена Инструкции о порядке присвоения звания «Почетный гражданин Волковысского района»





Решением Волковысского районного Совета депутатов от 17 сентября 2018 г. № 22 утверждена Инструкции о порядке присвоения звания «Почетный гражданин Волковысского района».

Звание «Почетный гражданин Волковысского района» присваивается гражданам Республики Беларусь, проживающим на территории Волковысского района, в иных регионах Республики Беларусь и за ее пределами, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства. Основаниями для присвоения звания являются особые заслуги в социально-экономическом развитии Волковысского района, высокие достижения в производственной, научно-исследовательской, государственной, социально-культурной, спортивной, общественной и иной деятельности; отвага и мужество, проявленные в чрезвычайных ситуациях, при исполнении воинского долга, обеспечении безопасности, законности и правопорядка; иные заслуги или достижения, получившие широкое общественное признание.

К присвоению звания «Почетный гражданин Волковысского района» представляются лица, как правило, ранее отмеченные другими формами общественного признания. Звание присваивается решением Волковысского районного Совета депутатов.

Объявление о присвоении звания осуществляется в торжественной обстановке, как правило, в канун празднования юбилейных дат образования Волковысского района, Дня Независимости Республики Беларусь и других государственных праздников.

Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Волковысского района», вручаются нагрудный знак и удостоверение, подписанное председателем Совета депутатов, выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере десяти базовых величин за счет средств районного бюджета.

Это звание было утверждено на Волковыщине в 2002 году. Оно присуждено уже девяти гражданам. Крайний почетный граждан, удостоенный этого звания в июле 2017 года – экс-директор АП-4 Иван Бочко.

В ближайшее время звания «Почетный гражданин Волковысского района» будет удостоен Борис Батура. Батура родился 28 июля 1947 г. в Волковыске, в разные годы работал в должности председателя Могилевского облисполкома (2000-2008), председателя Совета Республики (2008-2010), председателя Минского облисполкома (с мая 2010 по ноябрь 2013 года), почетный гражданин города Могилева.

Справочно :

В настоящее время звание Почетных граждан на Волковыщине носят Алиция Антонович, бывший председатель колхоза «Большевик», Юрий Данещик, бывший генеральный директор ОАО «Красносельскстройматериалы» (ранее ПО «Волковыскцементошифер»), Нина Недвецкая, бывший директор СШ № 3 Волковыска, и Алексей Якубёнок, бывший директор ОАО «ПМК № 143». Такое звание им было присвоено в 2005 году. А в 2002 году, когда оно было учреждено решением районного Совета депутатов, Почетными гражданами Волковысского района были признаны Тереза Афанасик, Герой Социалистического Труда, бывшая доярка племзавода «Россь», Иван Скопин, Герой Социалистического Труда, бывший машинист вращающихся печей ПО «Волковыскцементошифер», Казимир Ольховик, полный кавалер ордена Трудовой Славы, механизатор СПК «Агро-Лозы», Павел Севостьянов, бывший директор Волковысского мясокомбината, и Иван Бочко.

Ивану Бочко присвоено звание Почетного гражданина Волковысского района