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Папа Римский Франциск стал электронным резидентом Эстонии

25.09.2018 15:14 — Разное | СТВ  
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Новости Эстонии. Главе католической церкви и государства Ватикан его цифровую идентификационную карточку презентовала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее такой статус получали такие политики, как премьер-министр Японии, канцлер Германии и премьер-министр Люксембурга.

Папа Римский Франциск стал электронным резидентом Эстонии

Эстония первой в мире создала программу электронного резидентства, которая позволяет ее участникам-иностранцам пользоваться практически всем спектром онлайн-услуг этого государства.

Папа Римский Франциск прибыл 25 сентября с визитом в Таллин. Его апостольская поездка по государствам Балтии приурочена к 100-летию первого провозглашения независимости Литвы, Латвии и Эстонии.

 
 
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Новости Эстонии. Главе католической церкви и государства Ватикан его цифровую идентификационную карточку презентовала президент Эстонии Керсти Кальюлайд,...
 
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