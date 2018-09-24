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«Серебряночка на Таймс-сквер». Макс Корж даёт сольные концерты в США и путешествует по стране
Певец Макс Корж сейчас дает сольные концерты в США.
Видеоотчеты с выступлений и путешествий по стране исполнитель публикует на своей странице в Instagram.
Компанию артисту составляет не только его команда, но и жена Татьяна и 5-летняя дочь Эмилия.
Макс Корж уже выступил в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.
Супруга музыканта немного рассказала о их путешествии в Instagram.
Татьяна Корж:
Судя по видео, концерты Макса Коржа проходят с аншлагом.
На одном из последних опубликованных видео можно заметить анонс концерта в самом центре Нью-Йорка.
«Серебряночка на Таймс-сквер», – говорит голос за кадром.
Подписчики отмечают, что гордятся соотечественником. Каждый из роликов артиста посмотрели более 300 тысяч человек.
Летом Макс Корж отдыхал в Беларуси. Музыкант показал свой клип «Горы по колено» лунинецким бабушкам.
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Певец Макс Корж сейчас дает сольные концерты в США. Видеоотчеты с выступлений и путешествий по стране исполнитель публикует на своей странице в Instagram. Компанию...
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