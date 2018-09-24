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«Серебряночка на Таймс-сквер». Макс Корж даёт сольные концерты в США и путешествует по стране

25.09.2018 14:52 — Разное | СТВ  
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Певец Макс Корж сейчас дает сольные концерты в США.

Видеоотчеты с выступлений и путешествий по стране исполнитель публикует на своей странице в Instagram.

Компанию артисту составляет не только его команда, но и жена Татьяна и 5-летняя дочь Эмилия.

«Серебряночка на Таймс-сквер». Макс Корж даёт сольные концерты в США и путешествует по стране
Фото: instagram.com/tatsianakorzh

Макс Корж уже выступил в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Супруга музыканта немного рассказала о их путешествии в Instagram.

Татьяна Корж:
Это какой-то сумасшедший трип по Калифорнии (пока ещё по Калифорнии), поедание бананов килограммами, кола из стекла размером 0,5л, по 10 часов в машине, каждый день смена дома. И это всё на 2-х машинах в количестве 9 взрослых и Эмилии.

Судя по видео, концерты Макса Коржа проходят с аншлагом.

«Серебряночка на Таймс-сквер». Макс Корж даёт сольные концерты в США и путешествует по стране
Фото: instagram.com/maxkorzhmus

На одном из последних опубликованных видео можно заметить анонс концерта в самом центре Нью-Йорка.

«Серебряночка на Таймс-сквер», – говорит голос за кадром.

Подписчики отмечают, что гордятся соотечественником. Каждый из роликов артиста посмотрели более 300 тысяч человек.

Летом Макс Корж отдыхал в Беларуси. Музыкант показал свой клип «Горы по колено» лунинецким бабушкам.

И вот как они отреагировали (смотрите здесь).  

 
 
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Певец Макс Корж сейчас дает сольные концерты в США. Видеоотчеты с выступлений и путешествий по стране исполнитель публикует на своей странице в Instagram. Компанию...
 
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