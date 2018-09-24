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Более 600 резервистов призовут в Беларуси для участия в военных сборах

25.09.2018 14:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Беларуси начался второй этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия в военных сборах призовут более 600 резервистов.

Более 600 резервистов призовут в Беларуси для участия в военных сборах

Цель проверки – определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями, оценить умение выполнять поставленные задачи. Завершится контроль проведением штабных тренировок и тактико-специальных учений.

Более 600 резервистов призовут в Беларуси для участия в военных сборах

Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны:
К проверке привлекаются органы военного управления оперативного и тактического уровней, воинские части боевого и технического обеспечения. Завершится проверка проведением штабных тренировок и тактико-специальных учений.

Напомним, первый этап проверки Вооруженных Сил проходил весной 2018 года. Тогда из резерва были отозваны почти 2 тысячи молодых людей.

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси начался второй этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия в...
 
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