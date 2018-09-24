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Использовали электрическое устройство. В Быховском районе задержали 3 жителей, которые занимались незаконной рыбной ловлей

25.09.2018 14:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Браконьерство в особо крупных размерах. В Быховском районе задержаны трое местных жителей, которые занимались незаконной рыбной ловлей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они использовали лодку и самодельное электрическое устройство.

Использовали электрическое устройство. В Быховском районе задержали 3 жителей, которые занимались незаконной рыбной ловлей

Использовали электрическое устройство. В Быховском районе задержали 3 жителей, которые занимались незаконной рыбной ловлей

Достаточно было один раз нажать на кнопку – и в радиусе 10 метров погибало всё живое. Установлено, что таким способом злоумышленники добывали щук, плотву, линей и окуней – всего около 80 килограммов. Общий ущерб природе оценен в сумму почти 150 тысяч рублей.

Использовали электрическое устройство. В Быховском районе задержали 3 жителей, которые занимались незаконной рыбной ловлей

Сергей Радкевич, заместитель начальника Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира:
Рыба – 922 особи, которую им удалось словить, – это лишь малая часть от той рыбы, которая погибла в данном водоеме. Большая часть рыбы просто легла на дно, она впоследствии погибнет. Также погибли мелкие пресмыкающиеся и земноводные, которые находились в этом водоеме.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Они полностью признали вину. Браконьерам может грозить лишение свободы сроком до 6 лет. Также им придется возместить ущерб, нанесенный природе.

 
 
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Новости Беларуси. Браконьерство в особо крупных размерах. В Быховском районе задержаны трое местных жителей, которые занимались незаконной рыбной ловлей,...
 
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