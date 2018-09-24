|
Использовали электрическое устройство. В Быховском районе задержали 3 жителей, которые занимались незаконной рыбной ловлей
Новости Беларуси. Браконьерство в особо крупных размерах. В Быховском районе задержаны трое местных жителей, которые занимались незаконной рыбной ловлей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они использовали лодку и самодельное электрическое устройство.
Достаточно было один раз нажать на кнопку – и в радиусе 10 метров погибало всё живое. Установлено, что таким способом злоумышленники добывали щук, плотву, линей и окуней – всего около 80 килограммов. Общий ущерб природе оценен в сумму почти 150 тысяч рублей.
Сергей Радкевич, заместитель начальника Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира:
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Они полностью признали вину. Браконьерам может грозить лишение свободы сроком до 6 лет. Также им придется возместить ущерб, нанесенный природе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Использовали электрическое устройство. В Быховском районе задержали 3 жителей, которые занимались незаконной рыбной ловлей
Новости Беларуси. Браконьерство в особо крупных размерах. В Быховском районе задержаны трое местных жителей, которые занимались незаконной рыбной ловлей,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)