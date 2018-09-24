В здании синагоги в Гродно продавали майки с изображением Путина

На них - сувенирная лавка, в которой продается майка с изображением президента России Владимира Путина. На майке следующая надпись: «Бить буду аккуратно, но сильно».





В самой синагоге сначала сказали, что такого быть не может и ничего у них не продается. Однако во время второго звонка признали, что в здании синагоги имеется сувенирная лавочка.





Ее владелица Елена в комментарии для «НН» сказала, что они производят «любые майки на заказ». Мол, эту даже и не планировали продавать, просто заказчик опоздал на один день, и майку было решено выставить на продажу.





«Какой-то чувак заказал, у нас ни телефонов его не было, ничего. То и вывесили на продажу. На следующий день он ее забрал», - ответила Елена.





Маек с изображением Лукашенко в этой сувенирной лавочке нет.





В самой синагоге нам сказали, что не интересуются тем, что продается в магазине.