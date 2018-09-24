Александр Кнырович готовится к очередному суду

Сейчас Александр Кнырович по-прежнему находится в следственном изоляторе на улице Володарского в Минске

Родственники бизнесмена говорят, что после 28 сентября его, скорее всего, перевезут в колонию, где он будет отбывать наказание.





В какую именно колонию определят Александра Кныровича пока точно неизвестно. Но он уже морально готов к переезду на новое место жительства.





Напомним, Александра Кныровича приговорили к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.







