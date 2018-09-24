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Александр Кнырович готовится к очередному суду
На 28 сентября в Минском городском суде назначено рассмотрение апелляционной жалобы Александра Кныровича.
Сейчас Александр Кнырович по-прежнему находится в следственном изоляторе на улице Володарского в Минске.
Родственники бизнесмена говорят, что после 28 сентября его, скорее всего, перевезут в колонию, где он будет отбывать наказание.
В какую именно колонию определят Александра Кныровича пока точно неизвестно. Но он уже морально готов к переезду на новое место жительства.
Напомним, Александра Кныровича приговорили к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.
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На 28 сентября в Минском городском суде назначено рассмотрение апелляционной жалобы Александра Кныровича.
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