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Александр Кнырович готовится к очередному суду

25.09.2018 14:26 — Разное | Партизан  
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На 28 сентября в Минском городском суде назначено рассмотрение апелляционной жалобы Александра Кныровича.

Сейчас Александр Кнырович по-прежнему находится в следственном изоляторе на улице Володарского в Минске.
Родственники бизнесмена говорят, что после 28 сентября его, скорее всего, перевезут в колонию, где он будет отбывать наказание. 

В какую именно колонию определят Александра Кныровича пока точно неизвестно. Но он уже морально готов к переезду на новое место жительства.

Напомним, Александра Кныровича приговорили к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.



 
Теги: Минск
 
 
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На 28 сентября в Минском городском суде назначено рассмотрение апелляционной жалобы Александра Кныровича.
 
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