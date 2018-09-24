Белорусский рубль обвалился на торгах 25 сентября

select.by Сегодня на валютных торгах в Минске подорожали сразу все основные валюты: доллар, российский рубль и евро. С начала сентября корзина валют стала тяжелее уже на 2,03%, пишет





Курс доллара вырос на 0,0062 рубля до 2,0882 BYN/USD. Доллар дорожает уже второй день, а до этого было семь последовательных снижений суммарно почти на 9 копеек.





Курс евро поднялся на 0,0056 рубля до 2,4544 BYN/EUR.





Курс российского рубля подскочил на 0,0219 рубля до 3,1726 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 53 дня. С начала сентября рубль РФ подорожал более чем на 11 копеек.





Россия





Российский рубль на торгах МосБиржи продолжил укрепляться на фоне роста цен на нефть до максимумов почти за 4 года.





За полчаса до полудня на торгах в Москве:





средневзвешенный курс доллара упал на 34 копейки до 65,8244 USD/RUB;

средневзвешенный курс евро опустился на 35 копеек до 77,33 EUR/RUB.