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Белорусский рубль обвалился на торгах 25 сентября

25.09.2018 14:21 — Разное | Партизан  
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Всего за один день курс белорусского рубля обвалился к валютной корзине сразу на 0,45%. Для сравнения за весь август было лишь 0,39%.

Сегодня на валютных торгах в Минске подорожали сразу все основные валюты: доллар, российский рубль и евро. С начала сентября корзина валют стала тяжелее уже на 2,03%, пишет select.by

Курс доллара вырос на 0,0062 рубля до 2,0882 BYN/USD. Доллар дорожает уже второй день, а до этого было семь последовательных снижений суммарно почти на 9 копеек.

Курс евро поднялся на 0,0056 рубля до 2,4544 BYN/EUR.

Курс российского рубля подскочил на 0,0219 рубля до 3,1726 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 53 дня. С начала сентября рубль РФ подорожал более чем на 11 копеек.

Россия

Российский рубль на торгах МосБиржи продолжил укрепляться на фоне роста цен на нефть до максимумов почти за 4 года. 

За полчаса до полудня на торгах в Москве:

средневзвешенный курс доллара упал на 34 копейки до 65,8244 USD/RUB;
средневзвешенный курс евро опустился на 35 копеек до 77,33 EUR/RUB.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Всего за один день курс белорусского рубля обвалился к валютной корзине сразу на 0,45%. Для сравнения за весь август было лишь 0,39%.
 
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