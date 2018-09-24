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Глава партии БНФ пожаловался в ООН на белорусские власти

25.09.2018 14:56 — Разное | Ежедневник  
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Глава партии БНФ пожаловался в ООН на белорусские власти

Председатель партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) Григорий Костусев подал жалобу в Комитет по правам человека (КПЧ) ООН на белорусские власти, говорится в сообщении на сайте партии.

Лидер БНФ считает, что государство дважды за последние два года покусилось на его свободу участия в мирных собраниях. В 2016 году за участие в митинге на День воли в Минске суд Советского района оштрафовал его на 20 базовых величин (Br420). В июле 2018 года уже суд Партизанского района оштрафовал его на 30 базовых величин (Br735) за участие в акции против деятельности развлекательного комплекса "Поедем поедим" рядом с местом захоронения жертв политических репрессий Куропаты, пишет Интерфакс, ссылаясь на сообщение на сайте партии.

Политик считает, что в обоих случаях было нарушено его право на свободу мирных собраний.

"Я обращал внимание судов, что мне поставлен в вину только сам факт участия в массовых мероприятиях. Мне не предъявлены обвинения, что я своим "участием" и какими-либо своими действиями, командами и пояснениями нарушил общественный порядок или какие-либо права и свободы других лиц, или покусился на их репутацию, или угрожал национальной безопасности, здоровью и нравственности населения", - заявил Г.Костусев в жалобе.

Интересы председателя партии БНФ защищает могилевский правозащитник Борис Бухель. Он отмечает, что на уровне белорусского государства Г.Костусеву свою правоту доказать не удалось, поскольку власти не исполняют своих международных обязательств. В то же время, на уровне Комитета по правам человека ООН интересы политика удастся отстоять, считает он.

"КПЧ принял уже десятки решений по схожим ситуациям. Везде он вставал на сторону граждан, поскольку действующее национальное законодательство и действия властей не дают белорусам полноправно воспользоваться правом на свободу мирных собраний", - приводятся в сообщении слова Б.Бухеля.

Жалоба в Женеву, где размещается офис КПЧ ООН, была отправлена 24 сентября.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) Григорий Костусев подал жалобу в Комитет по правам человека (КПЧ) ООН на белорусские власти, говорится в...
 
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