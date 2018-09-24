Под присмотром Большого Брата. Как технологии переформатируют общество?

Человечеством манипулируют и правительства, и транснациональные корпорации. А наша жизнь становится всё более прозрачной и управляемой.

Экономист, аналитик, член Изборского клуба Елена Ларина рассказала «АиФ» о том, кто внедряется в наше сознание и с какими угрозами может столкнуться современная цифровая цивилизация.

Когда мозгу лень

Виталий Цепляев, «АиФ»: Недавно вы предсказали, что современное общество будет всё больше подвергаться алгоритмизации. Что это значит в переводе на простой язык?

Елена Ларина: Если совсем коротко, то это означает общество, в котором люди все меньше проявляют свободу воли и все больше поступают под воздействием внешних факторов. Кроме того, это общество, где люди действуют не спонтанно, независимо, а по определенным шаблонам или программам. Образно говоря, раньше общество было похоже на ателье, где каждый портной шил свой костюм или платье. А теперь — на конвейерное производство, где каждый выполняет определенные операции.

— То есть со временем мы станем своего рода запрограммированными биороботами, которыми будут управлять извне? И кто же конкретно будет манипулировать человечеством?

— Психофизиологи установили, что человеческий мозг, на который приходится в среднем 7% (а то и меньше) массы тела, потребляет до 20-23% энергии, а при стрессах или напряженном размышлении — до 25-27%. С одной стороны, наше сознание — это огромное преимущество перед другими видами, а с другой стороны, думать — это энергетически накладно. Поэтому в обществах с древних времен формировались стереотипы, нормы поведения, привычки и т. п. Многие вещи мы делаем «на автомате». В этом плане мы все одновременно и запрограммированы, и свободны. Вопрос в пропорциях. В последние 15-20 лет равновесие сильно нарушено в сторону запрограммированности.

Если перед основной массой людей стоит выбор, — глубоко задуматься или сделать по привычке — то делают по привычке либо по подсказке. Это просто энергетически выгодно. Соответственно, весь социальный инжиниринг в мягком его варианте — это возвращение человека в счастливое раннее детство. Только вместо бабушек, дедушек, мам, пап и нянек в нём Google, «Яндекс», Siri, «Алиса», Amazon и т. п. При помощи разного рода хитростей (начиная с интерфейса) нас постоянно подталкивают к определенным действиям, используя нашу неготовность думать тогда, когда делать это необязательно.

А что касается того, кто управляет... В Китае действительно создают Большого Брата 2.0: всё общество контролируется из единого центра. А, например, в Северной Америке или в Европе таких центров много: это и госструктуры, и корпорации, которые располагают большими данными, и специальные брокеры данных. Например, крупнейший из них — Axiom — обладает сейчас данными на миллиард человек.



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Смартфоны — шпионы

— Как работают технологии обработки нашего сознания?

— Эти технологии столь же стары, как цивилизация. В определенном смысле любая религия, идеология — это набор технологий по обработке сознания. Новизна в том, что сегодня обработке подвергаются люди, про которых обрабатывающий знает почти всё. Это резко повышает эффективность. Например, поисковик точно знает, что вы ищете в интернете, что покупаете. В социальных сетях люди в режиме реального времени ведут досье на самих себя. Смартфоны — это просто шпионы, которые сообщают о каждом шаге, каждом действии владельца. Ну и теперь добавился интернет вещей, где на вас может «стучать» даже пылесос, который сообщает, когда вы дома, а когда — нет, сколько комнат у вас в доме и т. п. Очень важно иметь в виду следующее. Тех, кто занимается обработкой сознания в коммерческих или политических целях, не интересует конкретно Иванов, Петров и Сидоров. Интересуют группы людей со сходными характеристиками. В США есть Институт сложных систем Новой Англии. Его директор недавно сообщил, что уже сегодня большие данные помогают в большинстве случаев прогнозировать поведение групп на 90%. Ещё раз подчеркну: групп, а не отдельного человека.

— А для чего алгоритмизация нужна крупному бизнесу или политикам?

— Раньше капитализм рос за счёт того, что захватывал новые рынки. Сейчас он упёрся в пределы планеты. На какое-то время его существование продлила кредитная экономика. Сегодня все в мире должны, и когда-то это закончится. Но даже в кредитной экономике главная проблема — это как продать товар или услугу. Если ещё в 1980 г. доля затрат на рекламу, маркетинг и т. п. составляла, например, в бытовой электронике 10-15%, то теперь возросла до 50% по многим видам. Соответственно, главная задача — это заставить человека купить.



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Но правительства быстро сообразили, что методы принуждения к покупке товаров можно использовать и в политике. Здесь в мире три несомненных лидера. Это Соединённые Штаты, Великобритания, где впервые был использован надж (технология «подталкивания», когда вас ненавязчиво побуждают принимать комфортные для вас, но при этом выгодные для кого-то решения), и Китай, который создает «общество социального кредита», где поощряется «правильное» с точки зрения властей поведение.

— Вы утверждаете, что современные биотехнологии, в том числе генная инженерия, синтетическая биология, служат прежде всего богатым и власть имущим. Какие тому есть доказательства?

— Мало кто знает о том, что, например, в США, Великобритании, Голландии существуют клиники индивидуальной медицины. Она индивидуальна не в том смысле, что там лучше врачи и обслуживание, а в том, что, например, лекарства разрабатываются для одного конкретного человека. Т. е. ему не подбирают гамму препаратов или дозировку, а создают лекарства, необходимые именно его организму. И непригодные или неэффективные для всех других. Назову лишь три имени. Дэвид Рокфеллер умер почти в 102 года. До последних дней он не только принимал участие в совещаниях и встречах, но и играл в гольф! Генри Киссинджеру 95 лет. Он по-прежнему летает по миру и выполняет деликатные миссии американского истеблишмента. Елизавета II отметила 92 день рождения. Она не только находится в здравом уме и доброй памяти, но и продолжает произносить ежегодные послания в парламенте, а недавно участвовала в многочасовой утомительной церемонии, когда женился её внук. Это не исключения, а правило.



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Беззащитная Америка

— Влияют ли современные технологии на интеллектуальный уровень общества? Мы становимся умнее или наоборот?

— Очевидно одно: последние 10 лет нарастает интеллектуальное неравенство практически во всех развитых странах. Меньшинство стремительно умнеет, большинство медленно, но верно глупеет. Это неудивительно. Интернет, который первые лет 15 своего существования был гигантским и постоянно растущим кладезем информации, превратился в колоссальную свалку информационного мусора. Кроме того, алгоритмическое общество, как я сказала выше, блокирует поисковое, творческое мышление и вырабатывает привычку жить «на автомате».

— Цифровая цивилизация дает много удобств, но она страшно уязвима. И если завтра люди по какой-то причине не смогут заряжать свои гаджеты или выйдут из строя все банкоматы, электронные сервисы, мы погрузимся в хаос, в новое Средневековье? Должно ли государство иметь резервные «аналоговые» системы на случай кибератак, которые способны вывести из строя жизненно важные узлы? Кстати, вам что-нибудь известно о подобных попытках взлома?

— Вы правы, цифровая цивилизация страшно уязвима. Приведу в пример только три факта. В США хакеры проникли и находились в течение полугода в информационной системе национальной системы обеспечения гидросооружений. Т. е. плотин, гидроэлектростанций и т. п. Сложно представить, что было бы, если бы они дали команду на открытие шлюзов. В Польше пятнадцатилетний подросток взломал и подчинил себе всю систему управления городским транспортом одного из крупных городов. В той же Америке продвинутый программист смог не просто внедриться в систему сети суперкомпьютеров АНБ и Министерства энергетики, но и торговать несколько месяцев машинным временем, продавая его организациям, нуждавшимся в мощных математических расчетах. Самое удивительное, что еще не произошло ни одной крупномасштабной катастрофы, связанной с хакерством. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день лидер в области IT-технологий — США — совершенно беззащитен перед кибератаками, кибертерроризмом и просто хакерством. Все их сети взаимосвязаны между собой, а уровень информатизации таков, что при мощном компьютерном сбое произойдет лавина отказов, которая затронет всё и вся. Сами американские эксперты признают, что американцы живут в огромном стеклянном доме. И решить эту проблему Америка не может. Для обеспечения приемлемого уровня информационной безопасности им надо затратить такие ресурсы, что даже крупнейшие ТНК станут неконкурентоспособными, а бюджет придется увеличить не на проценты, а на десятки процентов. Поэтому самая мощная страна — самая беззащитная. Это реальность современного мира.