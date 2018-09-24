ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под присмотром Большого Брата. Как технологии переформатируют общество?

25.09.2018 15:16 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Под присмотром Большого Брата. Как технологии переформатируют общество?
shutterstock.com

Человечеством манипулируют и правительства, и транснациональные корпорации. А наша жизнь становится всё более прозрачной и управляемой.

Под присмотром Большого Брата. Как технологии переформатируют общество?Экономист, аналитик, член Изборского клуба Елена Ларина рассказала «АиФ» о том, кто внедряется в наше сознание и с какими угрозами может столкнуться современная цифровая цивилизация.

Когда мозгу лень

Виталий Цепляев, «АиФ»: Недавно вы предсказали, что современное общество будет всё больше подвергаться алгоритмизации. Что это значит в переводе на простой язык? 

Елена Ларина: Если совсем коротко, то это означает общество, в котором люди все меньше проявляют свободу воли и все больше поступают под воздействием внешних факторов. Кроме того, это общество, где люди действуют не спонтанно, независимо, а по определенным шаблонам или программам. Образно говоря, раньше общество было похоже на ателье, где каждый портной шил свой костюм или платье. А теперь — на конвейерное производство, где каждый выполняет определенные операции. 

Под присмотром Большого Брата. Как технологии переформатируют общество? IBM определила технологии, которые значительно изменят мир за пять лет

— То есть со временем мы станем своего рода запрограммированными биороботами, которыми будут управлять извне? И кто же конкретно будет манипулировать человечеством?

— Психофизиологи установили, что человеческий мозг, на который приходится в среднем 7% (а то и меньше) массы тела, потребляет до 20-23% энергии, а при стрессах или напряженном размышлении — до 25-27%. С одной стороны, наше сознание — это огромное преимущество перед другими видами, а с другой стороны, думать — это энергетически накладно. Поэтому в обществах с древних времен формировались стереотипы, нормы поведения, привычки и т. п. Многие вещи мы делаем «на автомате». В этом плане мы все одновременно и запрограммированы, и свободны. Вопрос в пропорциях. В последние 15-20 лет равновесие сильно нарушено в сторону запрограммированности. 

Если перед основной массой людей стоит выбор, — глубоко задуматься или сделать по привычке — то делают по привычке либо по подсказке. Это просто энергетически выгодно. Соответственно, весь социальный инжиниринг в мягком его варианте — это возвращение человека в счастливое раннее детство. Только вместо бабушек, дедушек, мам, пап и нянек в нём Google, «Яндекс», Siri, «Алиса», Amazon и т. п. При помощи разного рода хитростей (начиная с интерфейса) нас постоянно подталкивают к определенным действиям, используя нашу неготовность думать тогда, когда делать это необязательно.

А что касается того, кто управляет... В Китае действительно создают Большого Брата 2.0: всё общество контролируется из единого центра. А, например, в Северной Америке или в Европе таких центров много: это и госструктуры, и корпорации, которые располагают большими данными, и специальные брокеры данных. Например, крупнейший из них — Axiom — обладает сейчас данными на миллиард человек.

Под присмотром Большого Брата. Как технологии переформатируют общество?
Мой смартфон - шпион? Надо ли бояться собственного гаджета?
Подробнее

Смартфоны — шпионы

— Как работают технологии обработки нашего сознания? 

— Эти технологии столь же стары, как цивилизация. В определенном смысле любая религия, идеология — это набор технологий по обработке сознания. Новизна в том, что сегодня обработке подвергаются люди, про которых обрабатывающий знает почти всё. Это резко повышает эффективность. Например, поисковик точно знает, что вы ищете в интернете, что покупаете. В социальных сетях люди в режиме реального времени ведут досье на самих себя. Смартфоны — это просто шпионы, которые сообщают о каждом шаге, каждом действии владельца. Ну и теперь добавился интернет вещей, где на вас может «стучать» даже пылесос, который сообщает, когда вы дома, а когда — нет, сколько комнат у вас в доме и т. п. Очень важно иметь в виду следующее. Тех, кто занимается обработкой сознания в коммерческих или политических целях, не интересует конкретно Иванов, Петров и Сидоров. Интересуют группы людей со сходными характеристиками. В США есть Институт сложных систем Новой Англии. Его директор недавно сообщил, что уже сегодня большие данные помогают в большинстве случаев прогнозировать поведение групп на 90%. Ещё раз подчеркну: групп, а не отдельного человека.

— А для чего алгоритмизация нужна крупному бизнесу или политикам?

— Раньше капитализм рос за счёт того, что захватывал новые рынки. Сейчас он упёрся в пределы планеты. На какое-то время его существование продлила кредитная экономика. Сегодня все в мире должны, и когда-то это закончится. Но даже в кредитной экономике главная проблема — это как продать товар или услугу. Если ещё в 1980 г. доля затрат на рекламу, маркетинг и т. п. составляла, например, в бытовой электронике 10-15%, то теперь возросла до 50% по многим видам. Соответственно, главная задача — это заставить человека купить. 

Под присмотром Большого Брата. Как технологии переформатируют общество?
12 технологий будущего: роботы, интернет вещей, облачные технологии и не только
Подробнее

Но правительства быстро сообразили, что методы принуждения к покупке товаров можно использовать и в политике. Здесь в мире три несомненных лидера. Это Соединённые Штаты, Великобритания, где впервые был использован надж (технология «подталкивания», когда вас ненавязчиво побуждают принимать комфортные для вас, но при этом выгодные для кого-то решения), и Китай, который создает «общество социального кредита», где поощряется «правильное» с точки зрения властей поведение. 

— Вы утверждаете, что современные биотехнологии, в том числе генная инженерия, синтетическая биология, служат прежде всего богатым и власть имущим. Какие тому есть доказательства?

— Мало кто знает о том, что, например, в США, Великобритании, Голландии существуют клиники индивидуальной медицины. Она индивидуальна не в том смысле, что там лучше врачи и обслуживание, а в том, что, например, лекарства разрабатываются для одного конкретного человека. Т. е. ему не подбирают гамму препаратов или дозировку, а создают лекарства, необходимые именно его организму. И непригодные или неэффективные для всех других. Назову лишь три имени. Дэвид Рокфеллер умер почти в 102 года. До последних дней он не только принимал участие в совещаниях и встречах, но и играл в гольф! Генри Киссинджеру 95 лет. Он по-прежнему летает по миру и выполняет деликатные миссии американского истеблишмента. Елизавета II отметила 92 день рождения. Она не только находится в здравом уме и доброй памяти, но и продолжает произносить ежегодные послания в парламенте, а недавно участвовала в многочасовой утомительной церемонии, когда женился её внук. Это не исключения, а правило.

Под присмотром Большого Брата. Как технологии переформатируют общество?
Миры Хокинга. Гибель человечества и ещё 3 страшных предсказания ученого
Подробнее

Беззащитная Америка 

— Влияют ли современные технологии на интеллектуальный уровень общества? Мы становимся умнее или наоборот? 

— Очевидно одно: последние 10 лет нарастает интеллектуальное неравенство практически во всех развитых странах. Меньшинство стремительно умнеет, большинство медленно, но верно глупеет. Это неудивительно. Интернет, который первые лет 15 своего существования был гигантским и постоянно растущим кладезем информации, превратился в колоссальную свалку информационного мусора. Кроме того, алгоритмическое общество, как я сказала выше, блокирует поисковое, творческое мышление и вырабатывает привычку жить «на автомате».

Под присмотром Большого Брата. Как технологии переформатируют общество? Изменит мир к лучшему. О технологии блокчейн - на примерах лопат и кокосов

— Цифровая цивилизация дает много удобств, но она страшно уязвима. И если завтра люди по какой-то причине не смогут заряжать свои гаджеты или выйдут из строя все банкоматы, электронные сервисы, мы погрузимся в хаос, в новое Средневековье? Должно ли государство иметь резервные «аналоговые» системы на случай кибератак, которые способны вывести из строя жизненно важные узлы? Кстати, вам что-нибудь известно о подобных попытках взлома?

— Вы правы, цифровая цивилизация страшно уязвима. Приведу в пример только три факта. В США хакеры проникли и находились в течение полугода в информационной системе национальной системы обеспечения гидросооружений. Т. е. плотин, гидроэлектростанций и т. п. Сложно представить, что было бы, если бы они дали команду на открытие шлюзов. В Польше пятнадцатилетний подросток взломал и подчинил себе всю систему управления городским транспортом одного из крупных городов. В той же Америке продвинутый программист смог не просто внедриться в систему сети суперкомпьютеров АНБ и Министерства энергетики, но и торговать несколько месяцев машинным временем, продавая его организациям, нуждавшимся в мощных математических расчетах. Самое удивительное, что еще не произошло ни одной крупномасштабной катастрофы, связанной с хакерством. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день лидер в области IT-технологий — США — совершенно беззащитен перед кибератаками, кибертерроризмом и просто хакерством. Все их сети взаимосвязаны между собой, а уровень информатизации таков, что при мощном компьютерном сбое произойдет лавина отказов, которая затронет всё и вся. Сами американские эксперты признают, что американцы живут в огромном стеклянном доме. И решить эту проблему Америка не может. Для обеспечения приемлемого уровня информационной безопасности им надо затратить такие ресурсы, что даже крупнейшие ТНК станут неконкурентоспособными, а бюджет придется увеличить не на проценты, а на десятки процентов. Поэтому самая мощная страна — самая беззащитная. Это реальность современного мира.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Технологии ХХI века: меньшинство стремительно умнеет, а большинство глупеет.
 
Новости дня
Новости разные
 
С маникюром и на каблуках лес патрулировать? Показываем, кто главный в Логойском лесхозе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика