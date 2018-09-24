ГАИ Минска планирует запретить левый поворот с улицы Коласа на Хмельницкого

ГАИ Советского РУВД Минска хочет запретить водителям выполнять левый поворот с улицы Якуба Коласа на улицу Хмельницкого, сообщает «Минск-Новости» .





Причина такого решения связана с высокой аварийностью на этом перекрестке.

— Чаще всего здесь случаются попутные столкновения автомобилей, движущихся со стороны улицы Сурганова, с трамваями, а также со встречными машинами, которые едут со стороны улицы Дорошевича, — рассказал старший инженер по организации дорожного движения ГАИ Советского района Денис Ливанович. — За последние пять лет на перекрестке Коласа-Хмельницкого произошло около 30 ДТП. Не обошлось без пострадавших.

Проблем у водителей с поворотом на улицу Хмельницкого после запрета левого поворота не возникнет. Можно будет развернуться чуть дальше за перекрестком на трамвайных путях, что правилами не запрещено. Но следует помнить, что, согласно ПДД, разворот запрещен на пешеходных переходах и ближе 15 м от них с обеих сторон, а также на остановочных пунктах трамваев.