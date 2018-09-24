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Первая региональная осенняя ярмарка в Солигорске пройдёт 13 октября

25.09.2018 — Разное | Soligorsk News  
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11 сентября 2018 13:23 3090

Первая региональная осенняя ярмарка в Солигорске пройдёт 13 октября

Автор: Эдуард Кидяев.

С 15 сентября по 4 ноября в Минской области открывается сезон сельскохозяйственных ярмарок. Продавать новый урожай сельхозпродукции будут, как всегда, по выходным.

Первая региональная осенняя ярмарка в Солигорске пройдёт 13 октября

В Солигорске первая региональная ярмарка состоится в субботу 13 октября  с 9.00 до 16.00 пройдет на Центральной площади города и участке ул. Ленина от пересечения с ул. Козлова и ул. Набережная, где в в более широком ассортименте будет представлена сельскохозяйственная продукция и другие товары.

15, 22, 29 сентября и 6 октября — ярмарки развернут свои ряды на торговой площадке «Рынок Октябрьский» в г. Солигорске.

Еженедельно по четвергам — в районе рыночной площади г.п. Красная Слобода;

Еженедельно по пятницам — на площадке по пер. Спортивный г.п. Старобин.

14 октября районная ярмарка пройдет на Центральной площади Солигорска.

20, 27 октября и 3 ноября — на автопарковке магазина «Гипермаркет «Грин» ООО «ГРИНрозница» г. Солигорска.

Первая региональная осенняя ярмарка в Солигорске пройдёт 13 октября

Планируется участие в ярмарке сельхозорганизаций и фермерских хозяйств различных районов Минской области — Слуцкого, Дзержинского, Клецкого, Копыльского, Любаньского, Несвижского, Стародорожского, Столбцовского, Узденского районов

Первая региональная осенняя ярмарка в Солигорске пройдёт 13 октября

Традиционно ярмарки будут сопровождаться массовыми гуляниями и выставкой-продажей товаров народного творчества.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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11 сентября 2018 13:23 3090 Первая региональная осенняя ярмарка в Солигорске...
 
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