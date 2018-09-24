|
Первая региональная осенняя ярмарка в Солигорске пройдёт 13 октября
25.09.2018 — Разное | Soligorsk News
11 сентября 2018 13:23 3090
Первая региональная осенняя ярмарка в Солигорске пройдёт 13 октября
С 15 сентября по 4 ноября в Минской области открывается сезон сельскохозяйственных ярмарок. Продавать новый урожай сельхозпродукции будут, как всегда, по выходным.
В Солигорске первая региональная ярмарка состоится в субботу 13 октября с 9.00 до 16.00 пройдет на Центральной площади города и участке ул. Ленина от пересечения с ул. Козлова и ул. Набережная, где в в более широком ассортименте будет представлена сельскохозяйственная продукция и другие товары.
15, 22, 29 сентября и 6 октября — ярмарки развернут свои ряды на торговой площадке «Рынок Октябрьский» в г. Солигорске.
Еженедельно по четвергам — в районе рыночной площади г.п. Красная Слобода;
Еженедельно по пятницам — на площадке по пер. Спортивный г.п. Старобин.
14 октября районная ярмарка пройдет на Центральной площади Солигорска.
20, 27 октября и 3 ноября — на автопарковке магазина «Гипермаркет «Грин» ООО «ГРИНрозница» г. Солигорска.
Планируется участие в ярмарке сельхозорганизаций и фермерских хозяйств различных районов Минской области — Слуцкого, Дзержинского, Клецкого, Копыльского, Любаньского, Несвижского, Стародорожского, Столбцовского, Узденского районов
Традиционно ярмарки будут сопровождаться массовыми гуляниями и выставкой-продажей товаров народного творчества.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 сентября 2018 13:23 3090 Первая региональная осенняя ярмарка в Солигорске...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)