Первая региональная осенняя ярмарка в Солигорске пройдёт 13 октября

С 15 сентября по 4 ноября в Минской области открывается сезон сельскохозяйственных ярмарок. Продавать новый урожай сельхозпродукции будут, как всегда, по выходным.

В Солигорске первая региональная ярмарка состоится в субботу 13 октября с 9.00 до 16.00 пройдет на Центральной площади города и участке ул. Ленина от пересечения с ул. Козлова и ул. Набережная, где в в более широком ассортименте будет представлена сельскохозяйственная продукция и другие товары.

15, 22, 29 сентября и 6 октября — ярмарки развернут свои ряды на торговой площадке «Рынок Октябрьский» в г. Солигорске.

Еженедельно по четвергам — в районе рыночной площади г.п. Красная Слобода;

Еженедельно по пятницам — на площадке по пер. Спортивный г.п. Старобин.

14 октября районная ярмарка пройдет на Центральной площади Солигорска.

20, 27 октября и 3 ноября — на автопарковке магазина «Гипермаркет «Грин» ООО «ГРИНрозница» г. Солигорска.