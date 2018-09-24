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Лукашенко: Беларусь нацелена на диалог со всеми партнерами без давления и двойных стандартов
25.09.2018 — Разное | Савецкая вёска
Беларусь нацелена на диалог со всеми партнерами без давления и двойных стандартов. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств, передает корреспондент БЕЛТА. «Мы не делаем выбор между Востоком и Западом, стремимся выстраивать со всеми партнерами без исключений равноправные политические и взаимовыгодные экономические отношения. Нацелены на диалог без давления и принуждения, двойных стандартов и вмешательства во внутренние дела суверенных государств», — заявил белорусский лидер. Александр Лукашенко поприветствовал послов на гостеприимной белорусской земле, поздравил их с началом нового этапа в дипломатической карьере и первым официальным рабочим днем в статусе руководителей миссий в Беларуси. «Беларусь — европейское государство, которое ценит свой суверенитет и последовательно реализует миролюбивую многовекторную внешнюю политику. Наши подходы хорошо известны. Белорусы привержены свободе и независимости, единству и согласию, созиданию и прогрессу», — сказал Президент.
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Беларусь нацелена на диалог со всеми партнерами без давления и двойных стандартов. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая верительные...
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