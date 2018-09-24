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Лукашенко принял с докладом Шеймана по итогам визита в Зимбабве

25.09.2018 15:25 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко принял с докладом Шеймана по итогам визита в Зимбабве

Управляющий делами президента Виктор Шейман доложил президенту о поездке в Зимбабве.

Во время поездки прошли переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва, председателем Резервного банка, а также ведущими министрами, которые курируют сферы иностранных дел и международной торговли, горной добычи и развития добывающей отрасли, сельского хозяйства, транспорта и развития инфраструктуры. Стороны обсудили направления совместной работы в сельском хозяйстве, транспорте, логистике, электроэнергетической сфере, строительстве, образовании, военно-техническом сотрудничестве, вопрос поставок в Зимбабве белорусской техники.

Достигнуты соглашения о создании предприятий, проработке вопросов в области совместного развития инфраструктуры, строительства железных, автомобильных дорог, создания логистических центров. Принято решение о создании рабочей группы по соответствующим направлениям.

Кроме того, во время поездки подписаны контракты на поставки лесозаготовительной, дорожно-строительной, грузовой техники на сумму почти 60 миллионов долларов.

На рабочей встрече с главой государства речь также шла о новых перспективных направлениях работы Управления делами на территории Беларуси. Это касается переработки и производства сельхозпродукции, сферы информационных технологий.

 
 
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Управляющий делами президента Виктор Шейман доложил президенту о поездке в Зимбабве.
 
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